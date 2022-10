È un ingrediente base in cucina, ma non buttarla se è scaduta! Usala sui capelli e dirai addio al balsamo

La cura dei capelli è fondamentale per un’immagine impeccabile: questo prodotto alimentare può sostituire il balsamo, non buttarlo se scade.

Sottili, corposi, lisci, ricci, lunghi, corti: qualunque sia il tuo tipo di capelli, averne cura è un vero e proprio impegno a cui conviene adempiere con regolarità per salvaguardarne la bellezza. Una chioma curata che incornicia il volto lo valorizza al massimo ed è per questo che, soprattutto le donne, sono sempre alla ricerca dei prodotti giusti che aiutino i capelli ad essere in forma.

In commercio troviamo tantissime marche di shampoo e anche di balsamo, ma moltissime donne ormai aggiungono alla loro routine di hair-care anche delle maschere volumizzanti, nutrienti, che promettono la massima luminosità e quant’altro. Sicuramente, nei negozi che trattano questo genere di articoli, se ne trovano di ottimi, ma se si può risparmiare sostituendo tali prodotti con dei rimedi naturali altrettanto efficaci, perché non provare?

C’è davvero un’infinità di soluzioni fai da te che possono rivelarsi utilissime sia nella cura della casa che per i nostri trattamenti di bellezza. Ti abbiamo svelato ad esempio, uno degli insospettabili usi alternativi del dentifricio proprio a proposito di capelli, nel caso che ti trovassi a dover gestire una chioma alquanto ribelle abbiate finito il gel. Oppure, abbiamo parlato della possibilità di togliere lo smalto dalle unghie usando al posto dell’acetone un prodotto che tutti, ma proprio tutti, abbiamo in casa.

Oggi vogliamo invece consigliarti un’idea furba per non sprecare un prodotto molto utilizzato in cucina quando è scaduto. Non buttarlo via, sfruttalo per il benessere dei tuoi capelli!

Mai più balsamo: con questo, avrai risultati spettacolari per i tuoi capelli

Come la maionese scaduta e altre cose che normalmente fanno parte della cucina, anche la farina può tornarci utile in altre faccende. Nel caso della gustosissima e celeberrima salsa a base di uova, limone ed aceto, si tratta di un’incombenza domestica, ma per quanto riguarda la farina, questa può servire a renderci più belle.

Intendiamoci, la farina scaduta è un ottimo alleato anche in casa: serve a lucidare il piano cottura, il lavello, le parti in acciaio del bagno…insomma, un rimedio davvero portentoso e soprattutto a costo zero! Come dicevamo, però, essa si rivela preziosissima anche per la sfera ‘beauty’.

Sì, ci riferiamo proprio ai capelli: quando terminiamo di fare lo shampoo, usala al posto del balsamo. L’idea ti sembra un po’ arzigogolata? Niente affatto, sarà semplicissimo: mischia la farina con un po’ d’acqua fino a formare un composto che andrai ad applicare sui capelli. Lascia agire per 15 minuti, risciacqua e asciuga come al solito. Noterai subito che la tua chioma apparirà più luminosa e vitale. Questo rimedio facile e pratico, ti permetterà di risparmiare e di sicuro i tuoi capelli ti ringrazieranno.

L’avreste mai immaginato?