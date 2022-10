Devi rimuovere lo smalto ma hai finito l’acetone? Usa questo e le tue unghie saranno subito più belle

Cosa fare se non hai più acetone in casa e devi rimuovere lo smalto: forse non immagini che basta un ingrediente semplicissimo!

Lo smalto è sicuramente uno dei prodotti di bellezza più usati ed amati: le unghie curate e colorate sono uno strumento infallibile per valorizzare ulteriormente le mani e la ‘ciliegina sulla torta’ di ogni look. A meno che non usiate il semipermanente o tecniche come la colata di gel, lo smalto ha solitamente una durata abbastanza limitata e dopo pochi giorni inizia a togliersi.

A quel punto, è meglio rimuoverlo del tutto perché lo smalto a chiazze non è certo il massimo dell’eleganza. Ma cosa fare se ci accorgiamo di aver finito l’acetone in casa? Niente paura, anche per questo inconveniente esistono rimedi naturali che possono rivelarsi utilissimi e super economici! Non solo: quasi sempre, i prodotti che abbiamo più a portata di mano, magari in cucina, sono dei preziosi alleati per la nostra salute grazie alle loro proprietà benefiche.

Le unghie, ad esempio, per essere belle, devono soprattutto essere in buone condizioni: bisogna averne cura e fare in modo che restino lucide e ben nutrite. C’è un ingrediente semplicissimo che tutti conosciamo e che usiamo praticamente tutti i giorni che può offrirci un prezioso aiuto in questo senso. Basteranno 5 minuti e le tue unghie risulteranno molto più brillanti.

Rimuovere lo smalto senza acetone: usa questo, risultato incredibile!

Anche se le unghie sono la tua passione e dedichi molto tempo alla manicure, può capitare che tu debba togliere lo smalto perché non più al ‘top’ dopo qualche giorno. Se rimandare non è più possibile, per togliere lo smalto puoi ricorrere ad un metodo fai da te. La cosa da evitare in assoluto è cercare di eliminare il colore usando una lima: si tratta di un metodo dannosissimo per la superficie ungueale e, tra l’altro, rischiereste di impiegarci il doppio del tempo.

Pochi lo sanno, ma l’olio d’oliva è un trucchetto utilissimo per eliminare il colore dello smalto. Ovviamente, sarà necessario qualche minuto in più rispetto agli strumenti specifici, ma il risultato ti soddisferà ugualmente.

Imbevi d’olio un batuffolo di ovatta e strofinalo sulle unghie per 5 minuti. Vedrai che lo smalto sparirà e le tue unghie saranno subito più lucide e nutrite. Anzi, se hai delle unghie molto fragili e che si spezzano di frequente, questo rimedio può essere ancora più idoneo rispetto al classico solvente, proprio grazie alle sue proprietà idratanti.

Indispensabile in un regime alimentare sano e corretto, l’olio si conferma un validissimo aiuto anche nella cosmetica: capelli, pelle ed unghie possono trarre dal suo uso una miriade di vantaggi. E voi quali avete già sperimentato?