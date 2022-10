Non hai mai utilizzato così lo smalto trasparente: ti aiuterà a risolvere quel fastidioso imprevisto; un metodo impensabile ma super efficace.

C’è chi lo utilizza come base e chi, invece, lo applica dopo lo smalto colorato per donare maggiore lucidità. Quel che è certo è che lo smalto trasparente rappresenta un prodotto irrinunciabile per le amanti della nail art, ma forse non soltanto per loro. Se ti dicessimo che con questo smalto potrai risolvere alcuni fastidiosi problemi domestici che non hanno nulla a che fare con le unghie?

Proprio così, come molti altri prodotti beauty, anche lo smalto è perfetto come rimedio ad alcuni imprevisti con cui dobbiamo fare i conti nella nostra quotidianità. Ecco come utilizzare lo smalto trasparente per risolvere un problema impensabile: resterai senza parole dopo aver scoperto questo trucchetto!

Smalto trasparente: ecco cosa puoi aggiustare con questo prodotto dai mille utilizzi

C’è chi ama osare con colori strong o tonalità fluo, ma con lui non si sbaglia mai. Parliamo del semplicissimo smalto lucido trasparente, una scelta adatta ad ogni occasione. Per le amanti della semplicità e delle unghie nude, basta una piccola passata di smalto trasparente per essere perfette. Non solo, se le unghie sono forti, sane e ben curate, lo smalto lucido non farà altro che metterle in risalto: un tocco brillante per il tuo look naturale, ma chic. Ma è davvero questo l’unico modo in cui possiamo utilizzare questo fantastico prodotto? La risposta è assolutamente no!

Come abbiamo anticipato, lo smalto trasparente è perfetto anche per risolvere alcuni problemini in casa, per niente legati al mondo del beauty e della cura delle unghie. Uno tra questi è quello legato ai bottoni dei nostri indumenti! Di cosa parliamo e come procedere?

Se non sei particolarmente pratica con ago e filo, un flacone di smalto per unghie lucido è proprio quello che ti serve. Passando un leggero strato di smalto sul bottone, rafforzerai il legame tra quest’ultimo e il filo, anche se allentato. Lo smalto, come sappiamo, ha un forte potere fissante ed è ottimo per far sì che i vostri bottoni restino attaccati agli abiti e non scivolino via. È lo stesso procedimento che si usa, ad esempio, per le calze con un piccolo buchetto: con lo smalto trasparente impedirai di allargare il danno e i collant non si sfileranno. Ma non è tutto!

Applicare lo smalto trasparente sui bottoni dei tuoi abiti, oltre a fissarli, conferirà anche nuova brillantezza che, col passare del tempo e i numerosi lavaggi, potrebbe essere svanita. Insomma, se non ce l’hai, cosa aspetti a comprare il magico e irrinunciabile smalto trasparente? Non potrai fare più a meno!