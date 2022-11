Lasciano tutto in disordine e si dimenticano dove hanno messo le cose: questi segni zodiacali sono un disastro

Questi segni zodiacali mettono sempre tutto in disordine e non ricordano mai dove hanno messo le loro cose: sono un disastro.

Tra i tanti aspetti negativi che ogni persona può mettere in mostra del proprio carattere, quello legato al disordine non è sicuramente tra i più piacevoli. Anche a voi capita di avere a che fare con persone che sono l’esatto contrario di quelle persone ordinate e che dimenticano sempre dove mettono le cose? No, non facciamo riferimento a quei segni distratti o parecchio indaffarati da dimenticare le banalità, ma di quelli che hanno fatto del disordine il loro motto di vita.

C’è chi predilige un ordine interiore ed esteriore e quelli che, invece, sono completamente restii a mettere tutto a posto. Che sia un armadio, una stanza o, addirittura, una scrivania da lavoro, sono davvero tantissime le occasioni da sfruttare da poter mettere in pratica il proprio disordine. Fino a quando, però, loro stessi riescono a venirne a capo in tutto il disordine, il problema non sussiste affatto. Cosa fare, invece, se sono talmente disordinati e sbadati che non ricordano nemmeno dove mettono le loro cose?

Siete curiosi di sapere quali sono quei segni zodiacali più inclini al disordine in assoluto? Ce ne sono di diversi, ma questi che vi abbiamo rintracciato sono un vero e proprio disastro. Scopriamoli tutti!

Questi segni zodiacali vivono in un costante disordine: sono un disastro vero e proprio!

Se anche voi siete dei maniaci del controllo e, soprattutto, dell’ordine, allora non potrete assolutamente andare d’accordo con coloro che appartengono a determinati segni zodiacali. Chi è nato sotto queste stelle, infatti, non ama particolarmente mettere le cose a posto e tende accumulare roba, vestiti e cianfrusaglie fino alla sfinimento.

Quali sono quei segni zodiacali particolarmente amanti del disordine? Eccoli:

Cancro: non solo dolce e sensibile, ma anche parecchio disordinato! Insomma, questo segno dovrà avere pure dei difetti, no? Chi è nato sotto questa stella, purtroppo, non mette mai in ordine. E tende sempre ad accumulare roba su roba. Quando arriva il momento di sistemare tutto? Quando si rende conto che non può affatto vivere o lavorare in quella baldoria!; L’Acquario è il classico segno zodiacale disordinato, ma che nemmeno si importa di essere ordinato. Fin quando c’è qualcuno che mette a posto per lui, non s’interessa minimante di mettere in ordine. Non tirate troppo la corda, però!; Ultimo segno disordinatissimo: i Pesci! Si può dire che il caos sia il loro habitat naturale e che riescano a ragionare solo in uno spietato disordine.

Cosa ne pensate di questi segni? E, soprattutto, voi come siete?

Cosa ci dite amici, quel disordine che mettete in pratica nella vostra quotidianità è lo stesso che avete in testa? Ci auguriamo proprio di no, altrimenti sarebbe un vero disastro!