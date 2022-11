Ci vogliono solo 5 minuti e delle fette di pancarrè per creare un dolce sfizioso: provalo subito!

Ci vogliono solo 5 minuti e delle fette di pancarrè per creare un dolce sfizioso che conquisterà tutti: provalo subito!

E’ capitato a tutti di mettersi ai fornelli e di preparare qualcosa da mangiare. Spesso con il risultato sperato, tante altre volte il piatto finale non era proprio come doveva essere. Abbiamo tantissimi ingredienti che possiamo usare a nostro piacimento. Possiamo creare delle pietanze nuove o anche ricreare quelle già note a tutti. Solitamente quando pranziamo o ceniamo, soprattutto in occasioni speciali o se mangiamo fuori, dopo un primo o un secondo o entrambi, aspettiamo con trepidazione sempre il dolce.

Fare una torta o un budino, per esempio, non è sempre facile, soprattutto se ci dilettiamo poco in cucina e lo facciamo giusto per necessità. Per questo vogliamo darvi una ricetta veramente facile da creare che possono fare anche coloro che non si sono mai avvicinati ai fornelli.

Il risultato è garantito e se lo fate per i vostri ospiti, apprezzeranno l’impegno che ci avete messo. Non vi servono grandi ingredienti e ci vogliono veramente pochi minuti per prepararlo: se siete curiosi e desiderosi di mettere in pratica questa ricetta seguiteci, vi spieghiamo ogni cosa nel dettaglio.

Ci vogliono solo 5 minuti e delle fette di pancarrè per creare un dolce sfizioso: devi provarlo subito!

Volete sorprendere i vostri ospiti o la famiglia con un dolce sfizioso? Vi lasciamo qui la ricetta per farne uno facilissimo, con pochi ingredienti e in pochi minuti. E’ davvero elementare farlo, il risultato è garantito! Prima cosa vediamo insieme gli ingredienti da prendere per preparare questo dolce gustosissimo:

Pancarrè: la quantità dipende da voi, ovvero da quanti ne volete fare

Cioccolato a pezzi, fondente o a latte: in base al gusto personale

Burro e cacao

Preparazione: prendete le fette di pancarrè e schiacciatele con le mani, senza esagerare, potreste creare un effetto sottiletta. Poi al centro aggiungete un pezzo di cioccolato e richiudete la fettina. Successivamente dovete formare una sorta di raviolo. Quindi, potete prendere un bicchiere e schiacciando al centro, andrete a fare delle forme. Staccate i pezzi intorno e prendete soltanto il raviolo di pancarrè dove dentro c’è il cioccolato.

L’altra operazione prevede che imburriate una padella e aggiungiate poi i ravioli facendoli cuocere per qualche minuto da ogni lato. Attenzione a non lasciarli troppo, potrebbero bruciarsi. Non alzate la fiamma, il cioccolato all’interno si deve sciogliere. I pezzi del pancarrè che avete tolto dalla forma in precedenza potete tostarli in padella e versare sopra del cioccolato o la crema, quella che preferite. Quando invece avrete tolto dal fuoco i vostri ravioli di pancarrè con all’interno il pezzo di cioccolato potete dargli una spolverata con il cacao e servirli: vedrete che conquisterete il palato dei vostri ospiti!