Non tutti vanno matti per gli spinaci, ma cucinati così sono una squisitezza: ti chiederanno il bis

Non a tutti piacciono gli spinaci, ma se cucinati così saranno una vera e propria squisitezza: preparali anche tu, ti chiederanno il bis.

Gli spinaci sono tra le verdure che più fanno bene al nostro corpo e che, grazie alle loro proprietà, danno un grande apporto di vitamine e di acido folico. Come ogni cosa ‘utile’ al nostro organismo, però, anche questi non riescono a mettere tutti d’accordo. Un po’ come il minestrone, di cui vi abbiamo offerto un’alternativa studiata ad hoc per i più piccoli, anche gli spinaci non piacciono proprio a tutti. Come fare, quindi, per preparare una cena nutriente, ma allo stesso tempo gustosa?

Per quanto mangiare un bel piatto di gnocchi ‘insoliti’ o una fettina di ciambellone della nonna riesca sempre a mettere tutti d’accordo, non possiamo assolutamente non dirvi quanto sia indispensabile aggiungere al nostro piano alimentare anche un po’ di verdure. Certo, non a tutti fanno gola, ma se preparati in una certa maniera vi assicuriamo che piaceranno tantissimo. Se, ad esempio, presentate ai vostri bambini questi spinaci così, state certi che vi chiederanno addirittura il bis. Curiosi di saperne di più? Prendete carta e penna!

Cucina così gli spinaci e vedrai che mangerai una vera squisitezza: ne vorranno ancora ed ancora

Che sia una semplicissima lattuga o una porzione di spinaci, sono diversi gli ortaggi che possono essere gustati sulle nostre tavole che comportano dei grandi benefici al nostro corpo. Certo, come dicevamo poco fa, non a tutti piacciono e non tutti li mangiano con voglia, ma mangiare una porzione di verdura almeno una volta al giorno è davvero indispensabile. Se adesso vi dicessimo che con questa ricetta con gli spinaci, risolveremo un vostro grossissimo problema, ci credereste? Appurato che questo tipo di verdura non piace a tutti, soprattutto ai più piccoli, e che non è sempre facile farla mangiare, siamo pronti a spiegarvi come sia possibile presentarli per cena, riscuotendo un successo impressionante.

Preparati anche voi questi burger di spinaci e ricotta e vi assicuriamo che i vostri familiari ve ne chiederanno ancora ed ancora. Per la preparazione vi occorrerà:

150 grammi di ricotta;

300 grammi di spinaci;

3 cucchiai di pane grattugiato;

Parmigiano grattugiato quanto basta;

Un pizzico di sale;



Un vero e proprio gioco da ragazzi, non trovate? Anche il procedimento da seguire, vi assicuriamo, lo sarà:

Prima di procedere alla preparazione degli burger di spinaci, cuocete la vostra verdura in padella con un filo d’olio;

Cotti gli spinaci ed asciugati per bene, riponeteli in una ciotolina ed aggiungeteci il parmigiano, la ricotta e il pane grattugiato. Mescolate fino a far diventare tutto una poltiglia;

Creato il composto, prendetene una cucchiaiata e riponetelo all’interno di una coppapasta, in modo da potergli dare la forma di un classico hamburger.

Fatto questo, cuoceteli per circa 5 minuti in padella e gustatevi la sua bontà.

Una cena sicuramente alternativa, ma che metterà tutti d’accordo.

Li preparerete pure voi per i vostri piccoli? Fateci sapere com’è andata!