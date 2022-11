Arriva la pioggia ma non rinunciare allo stile: consigli per un look perfetto anche con l’ombrello; cosa indossare nelle giornate più grigie.

L’inverno è ormai alle porte. Le temperature, anche se in ritardo quest’anno, iniziano a calare e, soprattutto, arrivano i giorni di pioggia incessante! Giornate grigie, col cielo coperto da nuvoloni, ma chi lo ha detto che anche il nostro look deve essere ‘uggioso’?

Se ti affacci alla finestra e ti accorgi che piove, non andare immediatamente a rifugiarti nella tua tuta e nella felpa oversize, seppur comodissimi e glamour. Esistono dei piccoli trucchetti per non rinunciare allo stile anche nelle giornate di forte maltempo. Se sei in cerca di consigli in questo senso, sei nel posto giusto. Let’s go!

Cosa indossare con la pioggia: i consigli per un look impeccabile anche se piove

Pioggia, che fastidio! Nonostante per molti il rumore della pioggia sia estremamente rilassante, non lo è di certo per chi ha un appuntamento importante ed è costretto ad uscire con l’ombrello. Un ‘imprevisto’ con cui nessuno vorrebbe fare i conti, ma che purtroppo è più frequente di quanto si pensi. Come fare per risolvere il problema? Niente paura: oggi vi diamo alcune dritte per affrontare anche il peggiore dei temporali con stile.

La parola d’ordine è comodità. Se è vero che non è necessario indossare la tuta, è altrettanto consigliabile indossare qualcosa di pratico, che ti permetta di districarti al meglio tra pozzanghere e scariche d’acqua. Ebbene, partiamo dal basso, riguardo cui c’è una splendida notizia: gli stivali pioggia, quelli da pescatore, sono tornati di moda! Ne trovate tantissimi, di ogni colore e brand, da abbinare ad ogni tipo di outfit: comodissimi e pratici, ti faranno dimenticare il cattivo tempo. Se non fa troppo freddo, abbinateli ad un mini dress o una gonna di media lunghezza. Il soprabito ideale?

Noi consigliamo lui, l’amatissimo trench, perfetto per le giornate di pioggia. Potrete scegliere un colore classico, chiaro, ma anche più scuro. Vestirsi di nero, o comunque con tonalità scure, può essere un ‘confort’ per molte durante i giorni più grigi, per evitare il rischio di macchie di fango o di terra. È un’ottima strategia, ma, per dare un tocco di colore al vostro look, potrete optare per colori scuri nella parte bassa del look, inserendo dettagli più accesi sopra. Fortuna vuole che sia tornato di moda anche l’impermeabile: per le più coraggiose, potrete optare per un capottino lungo di un colore particolare, altrimenti andrà benissimo nero. E non è finita qui!

Completa il look con il bucket hat, gettonatissimo anche questo autunno / inverno: anche questo capo è disponibile nella sua versione impermeabile e permette di creare tantissimi abbinamenti sfiziosi. Che ne dici di provare? Il tuo appuntamento sarà salvato, garantito!