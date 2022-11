Puoi chiedere scusa quanto vuoi ma difficilmente cederanno: sono i segni zodiacali più rancorosi in assoluto; ricordano tutto e non perdonano.

Sbagliare è umano, lo dice anche l’inizio di un noto proverbio. L’importante, dopo, è chiedere scusa. Ammettere di aver commesso un errore e prendersi le proprie responsabilità è il primo grande passo quando si cerca il perdono da un amico, un partner o un familiare. Ma cosa accade quando ci troviamo di fronte una persona super rancorosa?

Ebbene, ci sono alcune persone con cui dovreste davvero fare attenzione a commettere errori. Come ci suggerisce lo zodiaco, alcuni segni in particolare sono davvero rancorosi: difficilmente dimenticano un torto subito ed è davvero complicato, per loro, metterci una pietra sopra ed andare avanti. Scopriamo con chi non dovresti mai e poi mai litigare…

I segni zodiacali più rancorosi: difficile ottenere il loro perdono

Litigare e fare la pace, non c’è nulla di più bello nei legami. Nonostante le discussioni non piacciano a nessuno, a volte servono per scoprire nuovi lati dell’altra persona, che sia un’amica o un fidanzato: il rapporto può soltanto crescere dopo il confronto, seppure acceso. Cosa succede, però, se uno dei due commette un errore difficile da perdonare? Premesso che ci sono sbagli e sbagli e che ogni situazione è a sé, esistono persone che, più di altre, tendono a perdonare i torti subiti, dimenticando gli screzi in nome del sentimento o dell’amicizia. Al contrario, per alcuni andare oltre e dimenticare quanto successo è una vera e propria impresa titanica! Ci sono persone che si fanno letteralmente avvolgere dal rancore e difficilmente perdonano o sicuramente non lo fanno in tempi brevi. Gli astri possono darci alcuni suggerimenti in questo senso: fai attenzione se ti trovi ad avere a che fare con uno di questi segni!

Tra i segni zodiacali più rancorosi dello zodiaco c’è senza dubbio l‘Acquario, un segno tanto affettuoso, quanto testardo. I nati sotto questo segno percepiscono i torti subiti come vere e proprie mancanze di rispetto, anche quando non si tratta di nulla di realmente grave. Anche l’orgoglio fa la sua parte: è davvero difficile farsi perdonare da uno di loro. Come è difficile anche nel caso dell‘Ariete, ma con una differenza: questo segno, spesso, finge di aver dimenticato e di perdonare, ma dentro di sé la delusione è ancora viva. È molto probabile che l’Ariere vi rinfacci questo errore molto a lungo, anche quanto voi non ci pensate neanche più!

Tra coloro che perdonano più difficilmente c’è anche lo Scorpione, che, a differenza degli altri, sa essere anche vendicativo: attenzione a farlo arrabbiare. Anche il Cancro è molto rancoroso, in ragione della sua notevole sensibilità: tende a vivere anche i piccoli sbagli come tradimenti e c’è bisogno di tempo per dimenticare quanto ha subito. Che dire, se avete a che fare con questi segni, armatevi di tanta pazienza!