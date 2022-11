È la prima cosa da tenere a mente quando si pulisce casa: solo se fai così il risultato sarà ‘super’; la regola numero uno da non dimenticare.

Non c’è niente di più bello che entrare in una casa pulita e profumata. Aprire la porta ed essere invasi da un profumo di fresco? Una sensazione unica! Non sempre, però, è allo stesso modo piacevole fare le pulizie di casa, un’attività senza dubbio necessaria, ma anche fastidiosa. Ma niente paura: il segreto è usare semplici trucchetti per rendere questo compito più semplice e, soprattutto, veloce.

Ci sono alcune ‘regole’ da seguire quando si tratta di pulizie e, una su tutte, è di fondamentale importanza. Se non procedi in questo modo commetti un grosso errore perché non otterrai mai un risultato impeccabile. Rischi di perdere soltanto del tempo prezioso e di questo non hai proprio bisogno! Curiosa di scoprire qual è la prima cosa da tenere a mente quando decidi di pulire da cima a fondo la tua splendida casetta? Te lo sveliamo noi!

La regola numero uno nelle pulizie di casa: se fai così otterrai un risultato straordinario

Vuoi dedicare la mattinata alle pulizie di casa ma non sai da dove partire? Niente paura! Con pochi e semplici accorgimenti, farai un ottimo lavoro in pochissimo tempo. Il segreto, a proposito di tempo, è non dimenticare mai quella che possiamo definire la regola numero uno delle pulizie domestiche. Di cosa parliamo?

Del procedimento dall’alto verso il basso! Proprio così, una norma importantissima, che riguarda tutte le stanze della tua abitazione. Tra gli errori più comuni in fatto di pulizie, infatti, c’è quello di iniziare col passare l’aspirapolvere o lavare il pavimento. Assolutamente sbagliato: questo dovrai farlo solo al termine delle altre mansioni. Mansioni in cui rientrano la pulizia dei mobili, in primis: quanta polvere cade per terra mentre li puliamo? Esattamente, tantissima! E non è assolutamente corretto lavare i pavimenti prima di pulire i mobili: ti ritroverai tantissima polvere per terra e dovrai nuovamente pulire la superficie. Non è tutto!

Prima di dedicarti alla pulizia dei pavimenti, non dimenticare di spolverare le pareti o il soffitto, eliminando eventuali ragnatele o accumuli di polvere. Da lì, poi, procederete piano piano verso il basso, fino a raggiungere i pavimenti. In questo modo, lo sporco che man mano si deposita sulle superfici inferiori viene pulito via in una sola volta e non rischi di dover passare e ripassare sugli stessi punti.

Un trucchetto a cui capita di non pensare ma che deve essere assolutamente il punto di partenza per le tue pulizie domestiche. Fai così e otterrai un risultato soddisfacente risparmiando tempo e fatica. E tu, conoscevi questo metodo o sbagliavi procedimento?