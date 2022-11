Forse non ci hai mai pensato ma se la usi sui vetri sporchi torneranno a brillare come prima: non crederai ai tuoi occhi, il risultato è garantito!

Per pulire la casa usiamo i prodotti comprati al supermercato. In commercio ce ne sono tantissimi e abbiamo quindi una vasta scelta. Sono tanti quante le fragranze e per ogni spazio è possibile utilizzare uno diverso. Ci sono anche quei detersivi che possono essere usati per più zone ed hanno un buon effetto.

Da sempre però sappiamo che in alternativa a questi prodotti possiamo usare per la pulizia della casa, ma anche della macchina, del giardino e degli altri spazi, sostanze che facciamo noi, mettendo così in pratica i cosiddetti metodi della nonna o metodi fai da te. Per esempio, il vostro frigo emana sempre un odore poco gradevole? Abbiamo la soluzione! Prendete un tappo di sughero, tagliatelo a metà e sopra versate qualche goccia di olio essenziale agli agrumi. Mettete poi il tappo su un piatto che andrete ad inserire nel frigorifero in uno spazio centrale.

Vedrete che dopo qualche giorno i cattivi odori saranno eliminati dal buon profumo che sentirete. Questo è uno dei tanti metodi che potete mettere in pratica ma ne abbiamo un altro facilissimo che potete realizzare per lavare i vetri sporchi: torneranno a brillare come prima!

Forse non ci hai mai pensato ma se usi questo sui vetri sporchi torneranno a brillare come prima: il risultato è garantito!

Sono tanti gli spazi da pulire e lavare in casa e se ci sono più stanze il tempo per farlo non basta mai. Ogni giorno ci dedichiamo alla pulizia anche se spesso, per il lavoro e gli impegni che ci trattengono, lo facciamo in modo più superficiale. Approfondiamo nel nostro giorno libero o comunque quando riusciamo a ritagliarci lo spazio necessario.

Per farlo, oltre ai normali detersivi che compriamo nei negozi, possiamo mettere in pratica i cosiddetti metodi fai da te. Tra i tanti vi sveliamo uno che vi servirà per pulire i vetri sporchi. Siete stanchi di perdere tanto tempo a lavarli e pulirli e non vedere sempre il risultato sperato? Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro.

Forse non ci avete mai pensato ma se usate la cenere torneranno a brillare come prima, in che modo vi chiederete? Dovete prendere due ciotole dove andrete a versare in una dell’acqua tiepida e nell’altra la cenere di legna setacciata. Usate la spugnetta morbida: prima la bagnate e poi la intingete nella cenere e successivamente la passate sui vetri. Ripetete questa operazione sciacquando più volte la spugna, fino a quando i residui di sporco sul vetro non saranno del tutto eliminati. Come ultima operazione dovete risciacquarli: vedrete che torneranno a brillare!