Questa pizza di patate si prepara in pochissime mosse: filante e gustosissima, ideale per cena

Ideale per la tua cena della domenica, è veloce e sfiziosa: la pizza di patate si prepara in pochissime mosse, eccoti una ricetta super!

Il pranzo della Domenica è stato semplicemente delizioso ma arriviamo ugualmente a cena con un certo languorino. E allora, non potremo certamente privarci di questa deliziosa pizza. Ma attenzione, non ci sarà alcun impasto da preparare perché le vere protagoniste di questa semplicissima ricetta saranno proprio loro: le patate!

Buone in ogni versione, le patate sono sicuramente uno degli ingredienti che in casa non ci facciamo mai mancare per preparare piatti di ogni tipologia, dagli antipasti ai contorni queste sono semplicemente imperdibili oltre che deliziose. Fritte, al forno o con la pasta, sono forse i classici modi in cui le cuciniamo. O ancora, pensiamo al gateau di patate, buono è dir poco! Ma se con le patate ti facessi preparare una pizza questa volta? E’ una ricetta facilissima da mettere in pratica e potrai prepararla tutte le volte che sarai a corto di tempo e di idee. Ma allora come si prepara? Ti svelo la ricetta! Corri a leggerla e non vorrai più farne a meno.

Questa ‘pizza’ di patate è semplicemente deliziosa: la ricetta per la tua cena lastminute

Una deliziosa pizza piena che prepariamo con le patate. Il ripieno è gustosissimo e filante e la preparerai in pochissime mosse. Non ti resta che scoprire proprio qui la ricetta completa:

700g di Patate

Sale e Pepe

Parmigiano

1 Uovo

250g di Prosciutto cotto

250g di Formaggio a pasta filante

Olio

Pane grattugiato

Rosmarino

Una noce di burro

Come prepariamo la nostra ‘pizza’?

Prima di tutto 600g di Patate e provvediamo a sbollentarle. Le restanti invece le sbucciamo e le tagliamo in fette sottilissime quasi trasparenti. In questo caso potremo aiutarci con un mandolina stando attenti a non tagliarci. Dopodiché, immergiamo le patate tagliate in fette in una ciotola con acqua e le lasciamo in ammollo per 30 minuti.

Nel frattempo sbollentiamo le patate che una volta pronte scoliamo e sbucciamo. Le facciamo leggermente intiepidire per poi metterle in una ciotola insieme al sale ed il pepe, l’uovo ed il parmigiano. Amalgamiamo per avere un impasto compatto.

Ora, scoliamo le patate che avevamo lasciato in ammollo e le tamponiamo. Mettiamo le patate tagliate in fette in una ciotola con olio, sale, pepe e rosmarino e mescoliamo. Prendiamo una teglia da forno rettangolare, all’interno aggiungiamo un filo d’olio sulla base ed un velo di pane grattugiato e stendiamo il nostro impasto di patate fino a ricoprire tutta la superfice.

A quel punto, provvediamo ad aggiungere il ripieno con il prosciutto in fette e qualche fetta di formaggio a pasta filante. Ricopriamo con le fette di patate sistemate una accanto all’altra, aggiungiamo qualche aghetto di rosmarino, qualche noce di burro sistemata qui e la ed inforniamo a 180° e lasciamo cuocere per una ventina di minuti. Una volta pronta, non ci resta che sfornare e lasciare intiepidire.

Dopodiché, è il momento dell’assaggio: tutti la ameranno!