Il segreto che nessuno conosce sull’immagine del profilo di Whatsapp: puoi farlo davvero; la funzione di cui non potrai fare più a meno.

Tutti pazzi per Whastapp, l’app di messaggistica istantanea che, ormai da diversi anni, ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare. Addio ai vecchi sms e persino alle lunghe telefonate: al loro posto messaggi di testo, gif e note vocali. Un’applicazione in continua evoluzione, che fornisce sempre nuove funzioni attraverso gli aggiornamenti: da qualche giorno è possibile anche lanciare sondaggi nelle nostre chat di gruppo, hai già provato?

Oggi, però, ti parliamo di una funzione che esiste già da moltissimo tempo ma di cui in pochi sono a conoscenza. Uno dei tanti ‘segreti’ di questa interessante app, che nasconde moltissime funzioni, sconosciute ai più. Come questa che riguarda l’immagine del profilo che scegliamo per Whatsapp, quella che i nostri contatti vedranno nel cerchietto accanto al nome. Ebbene, resterai senza parole quando scoprirai cosa puoi fare con questa foto…

Immagine del profilo di Whatsapp: ecco come nasconderla ad uno o più contatti

È una delle app più utilizzate di sempre: tutti noi l’abbiamo scaricata sul cellulare e su ogni dispositivo. Si, parliamo di Whatsapp, attraverso cui comunichiamo velocemente con un’enorme quantità di persone. Nonostante la usiamo praticamente sempre, però, siamo sicuri di conoscere davvero tutto su questa utilissima app? La risposta è no.

La maggior parte degli utenti usufruisce soltanto di una minima percentuale delle funzioni che Whatsapp offre, funzione di cui spesso non conosce neanche l’esistenza. Ad esempio, sapevi che puoi nascondere la tua immagine del profilo? Proprio così, la foto che scegliamo di allegare al nostro profilo Whatsapp può essere letteralmente oscurata quando vogliamo e, soprattutto, per chi vogliamo!

È possibile, infatti, nascondere l’immagine del profilo a un solo contatto, a più contatti o a tutti: ti basterà spuntare l’opzione giusta. È possibile farlo sia sui dispositivi Android che su Iphone: l’unica cosa da fare è correre nelle Impostazioni di Whatsapp e, successivamente, nella sezione Privacy. A questo punto, clicca su “Immagine del profilo” e, con ogni probabilità, in questo momento avrai la spunta sull’opzione “Tutti” poiché tutti in questo momento possono visualizzare la tua foto. Se vuoi modificare questa cosa, non ti resta che selezionare un’altra opzione. Se vuoi nascondere la foto a tutti, dovrai selezionare “Nessuno”, poiché la domanda è “Chi può vedere la mia immagine del profilo”, se invece vuoi che solo alcune persone non la vedono, l’opzione per te è “I miei contatti eccetto”.

Eh, si un trucchetto infallibile che ti può salvare da diverse situazioni ‘scomode’. Un modo per proteggere la propria privacy in un’epoca sempre più social: e tu, conoscevi questo segreto di Whatsapp?