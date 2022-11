Tutti le buttano via ma le croste di formaggio si possono riciclare così: uno stuzzichino irresistibile

Tutti le buttano via ma le croste di formaggio si possono riciclare così: uno stuzzichino davvero irresistibile. Assolutamente da provare!

Se le butti sei matto! Ti hanno mai detto che le croste del formaggio si possono riutilizzare in tantissimi modi diversi? Forse potrà sembrarti strano, ma è proprio così. Provare per credere!

Sì, perché in realtà le croste ad esempio del parmigiano o del grana non solo sono commestibili, ma possono anche essere trasformate in uno stuzzichino a dir poco favoloso. Sei curioso di saperne subito di più? Allora lascia perdere tutto quello che stai facendo, continua a leggere il nostro articolo e mettiti all’opera. Il risultato finale ti lascerà di sicuro senza parole. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi.

Tutti le buttano via ma le croste di formaggio si possono riciclare così

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quest’oggi vogliamo proprio mostrarti come è possibile riciclare le croste del formaggio. In realtà, esistono tantissimi modi diversi per farlo. Per esempio, si possono grattugiare anch’esse per insaporire i nostri piatti.

Ad ogni modo, noi andremo a svelarti una vera e propria ricetta facile facile per poter realizzare uno stuzzichino perfetto da servire all’ora dell’aperitivo con una coca cola, una birra o un calice di bollicine. Ma ora bando alle ciance e vediamo subito di che cosa avrai bisogno:

croste di parmigiano o grana;

forno a microonde.

Preparazione

Per realizzare questi delizioso stuzzichino ti serviranno soltanto le croste di formaggio ed il forno a microonde. Dopodiché, non dovrai fare altro che seguire alla lettera queste semplici indicazioni ed in men che non si dica avrai pronto da servire uno spuntino con i fiocchi. Provare per credere! Ma ora basta perdere altro tempo prezioso e cominciamo!

Per prima cosa, prendi le croste di parmigiano o di grana e cerca di raschiare accuratamente la superficie esterna. Sciacquale, quindi, ben bene sotto l’acqua corrente e, successivamente, asciugale con attenzione utilizzando un pezzo di carta assorbente o uno strofinaccio pulito. A questo punto, taglia le croste a quadratini e disponili su un piatto, facendo attenzione a distanziarli bene. Metti, infine, tutto nel forno a microonde e cuoci per un minuto alla massima potenza.

Trascorso il tempo necessario, noterai che le tue croste di parmigiano si saranno trasformate in delle sfiziosissime chips di formaggio. Lasciale, infine, raffreddare per una decina di minuti e preparati a servirle. Saranno super gustose e croccantissime. Facile, non è vero? Il risultato finale conquisterà di sicuro tutti, sia i grandi che i piccini perché è davvero sfiziosissimo. Se vuoi rendere il tuo stuzzichino ancora più saporito puoi condirlo con un po’ di pepe nero oppure accompagnarlo con delle salse. Sentirai che delizia!