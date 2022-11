Bere acqua calda la mattina appena svegli fa davvero bene? Gli effetti sono sconvolgenti

Bere acqua calda la mattina appena svegli fa davvero bene all’organismo? Mito o verità? Gli effetti sono davvero sconvolgenti.

Di sicuro anche a te avranno detto almeno una volta nella vita che bere un bicchiere di acqua calda la mattina appena svegli fa bene all’organismo. Ma siamo davvero sicuri che sia così?

Quando si parla di alimentazione ed abitudini a tavola sono tantissimi i falsi miti che spesso vengono ‘spacciati’ per rimedi miracolosi. Se, quindi, vuoi scoprire tutta la verità a riguardo sei capitato nel posto giusto perché nei prossimi paragrafi andremo a svelare quali son gli effetti di questo semplice gesto sulla salute del nostro corpo.

Bere acqua calda la mattina appena svegli fa davvero bene?

Che sia una tazza di tè caldo, una tisana, acqua e limone o solo acqua, spesso si sente dire in giro che berla la mattina a stomaco vuoto prima di fare colazione sia un’ottima abitudine per la nostra salute fisica. Ma sarà davvero così? Prima di fare un po’ di chiarezza a riguardo, bisogna tenere bene a mente che a proposito di abitudini alimentari circolano diversi falsi miti che possono addirittura danneggiare l’organismo.

Ecco perché è sempre bene rivolgersi ad uno specialista prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in questa direzione. Ma torniamo ora alla questione relativa all’abitudine di bere un bicchiere d’acqua calda la mattina appena svegli. Sei proprio sicuro di conoscere gli effetti che questo gesto ha su di noi? Scopriamolo subito.

Gli effetti sono sconvolgenti

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo allora vuol dire che anche tu vuoi sapere una volta per tutte se bere un bicchiere d’acqua calda la mattina a stomaco vuoto può rivelarsi o meno una buona abitudine per la salute dell’organismo. Ebbene, ti stupirà sapere che questo semplice gesto ha una serie di effetti benefici. Per esempio, aiuta a:

depurare lo stomaco e facilitare la digestione: appena svegli l’apparato digerente è vuoto, quindi è più semplice pulirlo. Inoltre, l’acqua calda è anche in grado di preparare lo stomaco a ricevere il cibo che a breve arriverà;

appena svegli l’apparato digerente è vuoto, quindi è più semplice pulirlo. Inoltre, l’acqua calda è anche in grado di preparare lo stomaco a ricevere il cibo che a breve arriverà; contrastare la stitichezza: in molti utilizzano questo rimedio contro stipsi e stitichezza proprio perché l’acqua calda facilità il transito intestinale ed innesca il processo digerente;

in molti utilizzano questo rimedio contro stipsi e stitichezza proprio perché l’acqua calda facilità il transito intestinale ed innesca il processo digerente; svolgere una funzione antiossidante: contrasta i radicali liberi e previene l’invecchiamento cellulare. I benefici saranno evidenti soprattutto a livello della pelle che risulterà fin da subito più sana e liscia;

contrasta i radicali liberi e previene l’invecchiamento cellulare. I benefici saranno evidenti soprattutto a livello della pelle che risulterà fin da subito più sana e liscia; svolgere un effetto idratante: ovviamente l’acqua reidrata il corpo e contribuisce a mantenere in salute gli organi;

ovviamente l’acqua reidrata il corpo e contribuisce a mantenere in salute gli organi; ridurre lo stress: bere bevande calde, in generale, favorisce la circolazione sanguigna con effetti positivi sul sistema nervoso. Ecco perché questa semplice abitudine allevia ansia, stress e stanchezza e può conciliare il sonno.

Possiamo, quindi, concludere che bere acqua calda al mattino è un’ottima abitudine che ci permette di iniziare la giornata con il piede giusto.