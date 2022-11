Non solo stipendio e tredicesima: per questi lavoratori ci sarà un’altra piacevole sorpresa a Natale

Non solo stipendio e tredicesima a dicembre ma per questi lavoratori ci sarà un’altra piacevole sorpresa in arrivo proprio a Natale.

Il Governo ha erogato, in questi ultimi mesi del 2022, vari bonus per cercare di aiutare le famiglie in difficoltà e quindi i lavoratori. L’incresciosa situazione che ci ha coinvolti ci ha portato a vivere momenti di forte malessere e ancora oggi non sembra si sia trovata una soluzione nonostante alcuni primi tentativi. L’aumento dei costi del gas e dell’energia e quello dei prodotti alimentari, anche quelli di prima necessità, hanno messo in disordine le tasche degli italiani ma in generale di una grossa fetta di popolazione.

Sembra impossibile arrivare a fine mese e avere ancora qualche euro in tasca. Anzi, sembra impossibile riuscire a pagare tutte le spese e arrivare al 31 avendo ancora del respiro. Per questo, nell’ultimo periodo, sono stati offerti degli aiuti per cercare di arginare la crisi. A fine mese, come vi abbiamo detto nel nostro precedente articolo, una classe di lavoratori potrebbe trovarsi con 600 euro in più. Questi soldi però non andrebbero a tutti ma soltanto ai dipendenti di aziende private.

Questo aiuto è stato previsto dal precedente Governo di Mario Draghi e non è stata emessa nessuna dichiarazione di cancellazione. I datori di lavoro per poterlo erogare devono prendere in considerazione la documentazione dei dipendenti. A quanto pare, oltre a questo ‘bonus’ di 600 euro, è in arrivo un’altra piacevole sorpresa a Natale. Questa volta ad essere interessati sono i dipendenti pubblici: vediamo di che cosa si tratta e chi può riceverlo.

Non solo stipendio e tredicesima in busta paga: per questi lavoratori ci sarà un’altra piacevole sorpresa a Natale

A Natale i dipendenti pubblici vedranno arrivare in busta paga oltre al normale stipendio anche la tanto attesa tredicesima. A quanto pare però, per qualcuno potrebbe esserci un’altra sorpresa che dovrebbe arrivare proprio nel periodo natalizio: di che cosa si tratta e a chi spetta?

Circa 2 milioni di dipendenti potrebbero vedere arrivare ben 5 mila euro, una somma che non potrebbe fare altro che far gioire. Non spetta a tutti ma soltanto, come abbiamo già detto, ai dipendenti statali. Nello specifico i beneficiari di questa somma saranno gli impiegati del Ccnl Sanità, del Comparto Funzioni Locali e i dipendenti della scuola.

Quindi, circa 480 mila lavoratori degli enti territoriali, 550 mila dipendenti della sanità e oltre 1, 2 milioni di insegnanti, ricercatori e operatori tecnici potrebbero ricevere questa sorpresa a dicembre. Anche in questo caso però si dovrebbero tenere in considerazione determinati criteri. Quindi, nel mese delle festività natalizie, i lavoratori degli enti statali, oltre a ricevere lo stipendio che gli spetta e la tredicesima che arriva in questo periodo, potrebbero vedere l’arrivo anche di un ‘bonus’ di ben 5 mila euro.