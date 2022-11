Come capire se la tua relazione è destinata a finire presto o a durare per sempre: devi fare attenzione a questi segnali.

L’amore è un sentimento che quando lo si prova è meglio tenerlo stretto soprattutto se si crede che la persona amata è quella giusta ed è quella che merita di stare al nostro fianco: pensiero che farà naturalmente anche il partner. Quando si prova qualcosa per qualcuno si sentono le cosiddette ‘farfalle nello stomaco’. Si vive quasi in un sogno, in particolare nei primi tempi, quando si è ancora in quella fase di conoscenza.

Con il tempo si passa alla fase successiva e si comincia a sentire l’amore anche con una maggiore maturità. Ma la vita è imprevedibile e non sempre la persona con cui pensiamo di voler passare ‘il per sempre’ insieme è quella giusta. Le discussioni, le incomprensioni, lo sbiadire del sentimento portano molte volte alla rottura. Quando però la relazione è all’inizio ci sono alcuni segni che possiamo prendere in considerazione che ci fanno capire se questa è destinata a durare per sempre o a finire presto.

Molti già saranno attenti a questi segnali mentre altri non gli hanno mai dato troppa importanza. Vi sveliamo quali sono questi segni a cui prestare attenzione.

Come capire se la tua relazione è destinata a finire presto o a durare per sempre: i segnali a cui prestare attenzione

Quando iniziamo una relazione o siamo comunque nella fase di frequentazione cominciamo a pensare in grande, a poter costruire qualcosa insieme, cominciamo in poche parole a fantasticare e a sognare. Sono tante le domande che ci poniamo, i dubbi sono dietro l’angolo pronti ad assalirci, soprattutto se siamo persone molte gelose e ansiose. Volete capire se la vostra relazione è destinata a durare per sempre o a finire presto? Ci sono alcuni segni da tenere conto, a cui forse non avete sempre dato la giusta importanza.

Quando nasce un rapporto, anche se siamo all’inizio, si cominciano già a fare dei piani insieme e quindi a guardare un futuro in coppia. Se la persona o voi stessi non avete questo pensiero, allora è meglio farsi due domande. Tra i tanti segnali c’è anche quello di voler passare tantissimo tempo insieme condividendo ogni emozione. Inoltre quando si è in coppia si tende sempre a supportarsi a vicenda, ad aiutarsi nelle difficoltà, a dare consigli importanti.

Il partner sente il bisogno di darvi una mano, di cullarvi con le braccia e con la mente. In un rapporto ci sono dei litigi spesso anche molto costruttivi, naturalmente quando si litiga sempre vuol dire che qualcosa non va come dovrebbe. Se nella vostra relazione molti di questi segni non ci sono, significa che forse non è destinata a durare per sempre: meglio in questi casi farsi due domande.