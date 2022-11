Le macchie di tintura sulla pelle vanno via subito se mettete in pratica questo metodo eccezionale.

E’ capitato a tutti di fare la tintura a casa. Molte volte succede che non avendo tempo per andare dal parrucchiere e quindi per evitare di stare con i capelli bianchi o con un colore che non ci piace più, compriamo i prodotti giusti e la facciamo da soli o comunque non l’aiuto di qualcuno. Questo è anche un modo per risparmiare. Chi non è abituato ad andare nel negozio farà sempre ogni cosa a casa.

Ci sono tantissime persone che vanno una volta all’anno dal parrucchiere o più volte ma senza una costanza, mentre altre si recano anche una volta a settimana. Chi non ha tempo preferisce andarci quando lo trova. Naturalmente, sappiamo che andare da un professionista equivale ad avere, se si vuole fare una pettinatura, un risultato perfetto e soddisfacente. Se la facciamo da soli non viene proprio come vorremmo e in quel caso ci dobbiamo accontentare.

Questo capita anche con il trucco. Gli esperti sono in grado di creare dei capolavori sul viso, noi dilettanti quello che possiamo. Quando solitamente facciamo la tintura in casa capita di macchiarci la pelle del viso. In quel caso dobbiamo provvedere a rimuoverlo subito, ma in che modo? Vi sveliamo un metodo eccezionale grazie al quale le macchie andranno via subito!

Le macchie di tintura sulla pelle vanno via in un lampo con questo metodo eccezionale: prova a fare così

Quando facciamo la tintura in casa con l’aiuto di qualcuno o da soli capita sempre di sporcarci e di lasciar cadere un po’ di colore sul viso. Risulta spesso difficile togliere le macchie, molte volte resta sempre in modo sbiadito. Ecco, abbiamo la soluzione che fa per voi: se fate in questo modo le macchie di tintura andranno via subito.

Se il colore è ancora fresco potete passare il latte detergente o anche lo struccante per gli occhi, facendo attenzione a non toccare i capelli. Se invece la macchia è ormai asciutta perchè avete finito di mettere il colore sui capelli, allora potete usare il latte freddo. Lo versate sul disco di cotone e lo poggiate sulla pelle, dove c’è lo sporco, strofinando delicatamente. In alternativa potete usare anche il dentifricio, quello però in pasta e non in gel.

C’è ancora un altro metodo fai da te che potete mettere in pratica: è possibile preparare una miscela con olio e limone. Si amalgamano bene questi due ingredienti e si bagna il dischetto che andrete poi a strofinare sulla pelle macchiata. Vedrete che anche in questo caso, come nei precedenti, le macchie di tintura andranno via subito. Se riuscite a toglierle quando il colore è ancora fresco non avrete nessun problema dopo.