Che buona la carbonara! Ma se la prepari con questo ingrediente non te la scordi più

Un primo piatto dalla bontà unica! Scommetto che se prepari la Carbonara in questo modo non te la scordi più: un tocco di sapore unico!

E’ uno dei primi piatti più amati di sempre e replicato quasi in tutto il mondo. E’ dalla cucina romana che proviene questo piatto tipico della tradizione che da secoli ormai è entrato a far parte dei nostri ricettari e che di tanto in tanto portiamo in tavola.

Ingredienti semplicissimi per preparare una delizia pronta a riempirci lo stomaco con un sapore unico e caratteristico, per non parlare della cremosità e del profumo sprigionato dalla Carbonara! Ebbene, è proprio questa una ricetta che oggi vogliamo darvi ma attenzione, non si tratta della classica versione. Di quella abbiamo già parlato in un precedente articolo dove vi abbiamo parlato di tutti i trucchi per rendere la carbonara super cremosa evitando l’effetto ‘frittata’! Stavolta invece, la ricetta della Carbonara ve la presentiamo in una variante che difficilmente dimenticherete: sarà l’aggiunta di questo ingrediente segreto a conferire a questo primo piatto un tocco unico ed inimitabile! Allacciamo il grembiule e scopriamo gli ingredienti.. Questa Carbonara vi farà innamorare!

Non la classica Carbonara: con l’aggiunta di questo ingrediente sarà così un vero successo in tavola, si prepara così

Nessuno saprà resistere alla sua incredibile bontà. La pasta alla Carbonara è un grande classico della cucina italiana amatissimo in tutto il mondo. Portare in tavola questo primo piatto è una vera coccola per il palato. Così buona che non si può sfuggire ad un gustoso assaggio. Ma oltre alla classica versione, possiamo preparare questo delizioso primo piatto aggiungendo questo ingrediente che le darà un tocco semplicemente unico. Curiosi di scoprire la ricetta? Beh, è proprio qui:

300g di Rigatoni

4 Tuorli

Sale e Pepe

150g di Guanciale

Pecorino q.b

2 Zucchine