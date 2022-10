Se vuoi ottenere un buon primo piatto di pasta alla carbonara super cremosa allora devi fare questo: non l’hai mai mangiata così buona, è semplicemente irresistibile!

Un tipico piatto della tradizione romana ormai accolto in tutte le case. Ad un buon primo piatto a base di Carbonara non si può certo resistere. Uno spettacolo per gli occhi ed una goduria per il palato. Si tratta di un primo piatto che ha origini piuttosto antiche e nel tempo la ricetta ha visto qualche modifica, ma è comunque rimasta l’originale. Un po’ come l’amatissima pasta al forno, alla Carbonara non si può affatto rinunciare!

Pochissimi ingredienti elementari messi insieme ed ecco pronto in tavola un vero capolavoro! Uova, guanciale, pepe e pecorino fanno da condimento alla nostra pasta! Una delle caratteristiche di questo piatto è sicuramente la cremosità, per questo motivo è necessario durante le fasi di cottura prestare attenzione ad alcuni dettagli. Purtroppo molto spesso si finisce per cuocere troppo l’uovo e questo diventa una frittata e questo rappresenta un errore nella fase di preparazione di questo piatto. Ovviamente questo guasta notevolmente il risultato finale che invece volevamo ottenere. Come fare quindi per ottenere una Carbonara deliziosa ed impeccabile? E’ questo il tocco segreto che farà del tuo piatto un capolavoro!

Carbonara cremosa, come farla? Ecco cosa devi fare: il passaggio fondamentale per non trasformare le uova in una frittata

Se vuoi preparare la Carbonara perfetta, devi fare attenzione a questi passaggi che sono davvero fondamentali. La ricetta è composta da pochi ingredienti, ma tutti essenziali per una preparazione da chef! Ad ogni modo, non c’è per forza bisogno di andare al ristorante per gustare un gustoso piatto di carbonara, possiamo prepararla anche direttamente ai fornelli nella nostra cucina. Questi piccoli accorgimenti saranno l’asso nella manica che ci aiuterà ad ottenere un risultato strabiliante! Vediamo quindi la ricetta e poi le fasi fondamentali della preparazione.

300g di Pasta

3 Uova

Pecorino q.b

Guanciale q.b

Pepe q.b

Per prima cosa, facciamo bollire l’acqua per la cottura della pasta. Nel frattempo, in una padella antiaderente aggiungiamo senza olio il guanciale tagliato a listarelle. A fiamma bassa lasciamo che questo diventi leggermente croccante e liberi il grasso durante questa fase.