Come brillare anche col freddo: è questo il colore di capelli da scegliere in inverno; non rinunciare allo stile con le basse temperature.

Chi l’ha detto che bisogna rinunciare allo stile solo perché le temperatura calano e il freddo sale? Le amanti della stagione invernale sanno bene che anche nei giorni più rigidi si può sfoggiare il migliore dei look, e non parliamo solo di outfit ed abbigliamento. Che ne dici di dare un tocco di luce alla tua chioma in vista delle festività di Natale?

Con l’inverno alle porte, c’è chi sceglie di cambiare colore di capelli proprio per illuminare il proprio aspetto ed affrontare il periodo più freddo dell’anno col piglio giusto. Premesso che il consiglio principale è sempre quello di optare per il colore che preferisci e che ti fa sentire maggiormente a tuo agio, c’è una particolare nuance che sta bene davvero a tutte e che si abbina perfettamente ad ogni look. Curiosa di scoprire di più?

ll colore di capelli adatto per questo inverno: cambia look per brillare anche nella stagione più fredda

Hai preso appuntamento dal parrucchiere ma non sai cosa fare ai tuoi capelli per donare nuova luce al tuo aspetto? C’è qualcosa che dovresti sapere prima di recarti al salone e rivoluzionare il tuo look. C’è un particolare colore che sta letteralmente spopolando e che prende il nome di un gustosissimi dolcini a baste di castagna.

Si, parliamo proprio dei marron glacé, le deliziose castagne ricoperte da una glassa di zucchero assolutamente irresistibile. Una leccornia che devi assolutamente assaggiare e da cui puoi lasciarti ispirare per il tuo prossimo look. Proprio come la glassa fa con le castagne, i tuoi capelli saranno ricoperti di riflessi lucidi, proprio come se indossassero un gloss! Il colore di capelli Marron Glacé è, chiaramente, un colore con base castana, su cui lavorare con sfumature illuminanti, a creare proprio l’effetto ‘glassato’. Nonostante ci sia un procedimento di base, potrai scegliere schiariture più o meno calde, a seconda dei tuoi gusti e del tuo incarnato. Lasciati consigliare dal tuo hairstylist, che potrà personalizzare questa tecnica creando una sfumatura che si adatta perfettamente a te. La buona notizia è che questa tonalità è particolarmente versatile perché sta bene praticamente a tutte le donne, di qualsiasi età e con qualsiasi taglio. Che la tua chioma sia corta, media o lunghissima, il tocco ‘glossy’ renderà il suo aspetto più radioso che mai.

Dopo aver colorato i capelli, però, ricorda di nutrirli e curarli con shampoo e maschere appositi, per far sì che la chioma si mantenga sana e che la sfumatura duri il più a lungo possibile, senza rovinarsi lavaggio dopo lavaggio. Pronta per cambiare look?