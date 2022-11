Se fai la spesa in questo giorno della settimana risparmi tantissimo: scontrino dimezzato se ti rechi al supermercato in questo momento preciso.

Che fatica fare la spesa! I prezzi nel nostro Paese sono ormai alle stelle e anche acquistare i prodotti alimentari di prima necessità è diventato estremamente complicato per gran parte della famiglie italiane. In attesa che la situazione migliori, però, ci sono dei piccoli accorgimenti che ti permetteranno di risparmiare tantissimo tra gli scaffali del supermercato.

Sapevi, ad esempio, che se vai a fare la spesa in questo preciso giorno della settimana risparmierai tantissimo? Si tratta di un trucchetto molto furbo, che ti permetterà di spendere di meno senza dover rinunciare a molte voci della tua lista. Ecco cosa abbiamo scoperto.

È questo il giorno giusto per fare la spesa: il risparmio è notevole

Mai come in questo periodo storico la parola d’ordine per gli italiani è risparmiare e diventa sempre più importante farlo anche sulla spesa di ogni giorno o settimanale. A proposito di settimana, c’è un giorno specifico che sembra essere particolarmente adatto per recarsi al supermercato o ai negozi alimentari per fare la spesa. Di quale giorno si tratta?

Come riportato dal New York Daily News, che ha eseguito una ricerca su diverse marche italiane, il giorno in cui si risparmierebbe di più il mercoledì, che si trova proprio in mezzo alla settimana. È proprio questo il momento della settimana in cui, in generale, si trovano le offerte migliori, con prezzi ridotti e sconti imperdibili. La statistica riportata dal famoso tabloid è stata confermata anche da altri media americani, che hanno indicato questo giorno come il migliore per riempire il carrello per via delle promozioni e del risparmio assolutamente notevole rispetto agli altri momenti della settimana. Ma non è tutto: ci sarebbe anche un altro motivo che rende il mercoledì il giorno perfetto per riempire le nostre dispense.

Pare, infatti, che scegliere di fare la spesa di mercoledì ti eviterà anche le lunghe file alle casse, il caos tra i corridoi e la super affluenza. Elemente che troverai invece senza ombra di dubbio se decidi di andare al supermercato di domenica o, comunque, nel weekend. Recandoti al supermercato di mercoledì risparmierai, farai la spesa senza stress e, di conseguenza, essendoci meno affluenza troverai quasi tutti i prodotti che desideri sugli scaffali. Insomma, è il giorno ideale ma quasi nessuno ne approfitta: che ne dici di farlo proprio tu ora che sei a conoscenza di questo ‘trucchetto’?

A fine mese noterai la differenza e siamo certi che sceglierai sempre il mercoledì per acquistare tutto ciò di cui hai bisogno in casa, dal cibo ai prodotti per le pulizie di casa. Buona spesa!