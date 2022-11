Fuori piove? Come asciugare i panni in casa in pochi minuti: il metodo che ti cambierà la vita

Fuori piove? Ecco come asciugare i panni in casa in pochi minuti: questo metodo ti cambierà la vita, ce l’hai a portata di mano.

Siamo nel pieno dell’inverno e le temperature si sono abbassate. E’ iniziato quel periodo in cui siamo soliti accendere i riscaldamenti. Saprete sicuramente che, in queste settimane, per evitare di ricevere brutte sorprese in bolletta ed evitare un consumo eccessivo di gas e di energia, ci è stato chiesto di ridurre i consumi e di non superare una certa temperatura.

Infatti il Governo ha varato una serie di criteri da rispettare, come accendere i riscaldamenti soltanto in determinate ore. In questo periodo invernale, oltre a preoccupare il freddo e anche l’arrivo della bolletta, c’è la pioggia a rendere la vita difficile. Soprattutto quando arrivano quei forti temporali che provocano danni agli ambienti. Uno dei problemi che porta la pioggia in casa è la difficoltà di asciugare i vestiti.

Quando li stendiamo all’esterno si asciugano in poco tempo quando c’è il sole, in più tempo quando l’aria è fredda. Quando fuori piove dobbiamo trovare un altro modo e spazio dove stendere i panni per evitare che all’esterno si bagnino. Sapete che è possibile asciugarli in casa in pochi minuti? Vi sveliamo alcuni metodi che vi cambieranno la vita.

Fuori piove? Ecco come asciugare i panni in casa in pochissimi minuti: il metodo che ti cambierà la vita

Quando piove è sempre difficile far asciugare i panni. Primo, non si possono stendere all’aperto e secondo perchè anche se li mettiamo al coperto, ci vuole molto tempo. Spesso accade che quei vestiti ci servono per il lavoro ma non sono asciutti, ed è qui che si alza il problema.

Abbiamo diverse soluzioni che fanno al caso vostro: volete asciugare i vostri indumenti in pochi minuti? Ecco come fare quando piove. Ci sono varie soluzioni: avrete sicuramente uno stendino, bene, stendete i vostri vestiti e andate a posizionarlo in una stanza in cui circoli molta aria. Così non solo si asciugheranno ma non assorbiranno i cattivi odori. Un metodo che molti non conoscono è quello della centrifuga. Dopo aver lavato il bucato potete procedere con questo programma della lavatrice. Attenzione, che non tutti i vestiti possono essere sottoposti ad un trattamento così aggressivo.

Tra gli altri metodi che molti già praticano c’è quello di avvicinare i vestiti a fonti di calore, come il termosifone o la stufa. Infatti molte volte risulta la soluzione più facile da mettere in pratica e anche quella più veloce. Se fate in questo modo i vostri indumenti non solo non avranno quell’odore di chiuso e di pioggia, ma si asciugheranno in poco tempo. La soluzione che fa al caso vostro, in questo periodo invernale di pioggia e tempeste, ce l’avete proprio in casa!