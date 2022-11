Mantengono le distanze anche se ti comporti da amico: questi segni zodiacali sono troppo diffidenti

Mantengono una grossa distanza anche se ti comporti da amico con loro: questi segni zodiacali sono troppo diffidenti.

Non sempre siamo in grado di aprirci agli altri, anzi molte volte non vogliamo per paura che possano ferirci e farci del male. Ci sono momenti in cui facciamo bene a mettere in atto questa sorta di diffidenza, il risultato infatti è spesso il tradimento da parte di un amico o comunque di una persona a cui vogliamo bene. Altre invece siamo un po’ troppo attenti e scrupolosi, facendo diventare il rapporto instabile e provocando con il nostro atteggiamento l’indifferenza dell’altra persona.

In entrambi i casi dobbiamo cercare di assumere un comportamento consono e non farci prendere dal timore che quell’amico, per esempio, possa tradirci da un momento ad un altro. Tendiamo con questo modo di fare ad allontanare coloro a cui vogliamo più bene. Avere pazienza sì ma ad un certo punto bisogna anche saper guardare oltre.

Ci sono alcune persone che in base al segno zodiacale di appartenenza, sono davvero diffidenti. Hanno una mancanza di fiducia tale da non far vivere bene nessun rapporto, che sia d’amore o d’amicizia, o anche lavorativo. Ma quali sono i segni che per predisposizione hanno questa caratteristica? Scopriamolo insieme!

Mantengono le distanze anche se ti comporti come un vero amico: questi segni zodiacali sono diffidenti con tutte le persone

Ci sono alcuni segni zodiacali che per predisposizione sono davvero diffidenti. Tendono ad allontanarsi appena vedono che in quel rapporto qualcosa non va, non avendo fiducia nell’altra persona. Il Toro ha una grossa difficoltà ad aprirsi con gli amici e con la persona amata. Con lui dovete cercare di fare molta attenzione e soprattutto non dovete mai sbagliare. Basta un solo errore e non lo vedrete più nella vostra vita.

Il Leone ama stare al centro dell’attenzione, se gli fate un torto, anche per esempio concentrando gli occhi degli altri su di voi, vi elimineranno dalla loro vita. Forse questo sarà per qualche tempo ma se volete nuovamente riallacciare il rapporto dovete darvi una mossa. Lo Scorpione non perdona facilmente, la sua diffidenza porta a vedere le persone sempre dall’alto al basso. Guardano attentamente alle mosse degli altri pronti a salutarli al primo errore. Sono molto vendicativi, se gli fate del male non troveranno pace fino a quando non avrete subito lo stesso trattamento.

Anche l’Acquario è un grande diffidente. Devi guadagnarti la sua fiducia se vuoi entrare a far parte della sua vita. Se lo ferisci non ti guarda più in faccia e pensa di aver avuto sempre ragione a non darvi tutto quello che è in grado di offrire. Infine c’è l’Ariete, diffidente per natura, non si fa scrupoli a mandare un rapporto all’aria, anche quello più solido. Prestate una maggiore cura con questi segni, sono davvero diffidenti!