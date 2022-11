Di sicuro lo avete in casa: prendete l’olio d’oliva e usatelo così, non c’entra la cucina, è un rimedio naturale che lascia a bocca aperta

Lo usiamo forse ogni giorno per condire i nostri piatti. Si tratta di uno degli ingredienti culinari di cui in casa non possiamo proprio fare a meno. Ma sapevate che è possibile usarlo anche in altri modi? Quello che vi sveliamo oggi di sicuro lo conoscono in pochi. Prendi l’olio d’oliva e usalo così: non c’entra la cucina, è un rimedio naturale che lascia a bocca aperta.

Un metodo antico che le nostre nonne di certo conoscono bene. E che ci permetterà di ottenere davvero dei risultati eccezionali. Nelle prossime righe vi spiegheremo, infatti, come impiegare l’olio d’oliva in modo alternativo, come mai avreste pensato di fare. Preparatevi a restare sbalorditi, vi sembrerà impossibile che sia stato così semplice!

Come usare l’olio d’oliva al di fuori della cucina: rimedio strepitoso, non crederai ai tuoi occhi

Vi consigliamo di procedere quando non siete in procinto di uscire, magari la sera prima di andare a dormire. Perché l’unica pecca di questo metodo è proprio il fatto che occorra un po’ di tempo affinché la sua efficacia sia garantita. Vi state chiedendo cosa mai andremo a fare con questo prodotto indispensabile in cucina? Ebbene, non ha niente a che fare con il preparare piatti o pulire casa! Non vogliamo tenervi sulle spine, quindi andiamo subito al sodo.

Ciò che vi serve è un semplice pettine e una cuffia. Per quale motivo? Perché andremo ad applicare l’olio sulla nostra chioma! Sì, avete capito bene. Prima di tutto inumidiremo le punte dei capelli: non serve bagnarle, basta che non siano del tutto asciutte. Poi, usando un pettine, distribuiremo il liquido sulla parte bassa della chioma, laddove di solito ci sono doppie punte e crespo.

Ora dobbiamo lasciare agire l’olio per la maggior quantità di tempo possibile. Una notte intera sarebbe l’idea. Non rimane poi che procedere ad un classico shampoo con i nostri prodotti preferiti. Ma perché mai dovremmo fare una cosa del genere? Ve lo spieghiamo subito!

L’olio d’oliva ha delle proprietà nutritive davvero straordinarie. Non solo se ingerito, ma anche se usato come prodotto di bellezza. Per questo possiamo usarlo per far tornare i nostri capelli sani, leggeri, morbidi e luminosi. Bisogna però avere alcune accortezze. Prima di tutto si tratta di un rimedio adatto ai capelli secchi e non a quelli grassi. In secondo luogo cerchiamo di restare sulle lunghezze e di non toccare la radice. Questa zona, infatti, si nutre da sola con gli olii prodotti dal cuoio capelluto. Un impacco, una volta al mese, ci darà risultati incredibili!