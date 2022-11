Un bel viaggio di coppia: a dicembre questo segno approfitterà delle maggiori entrate per fare qualcosa di di diverso dal solito.

Ogni tanto abbiamo bisogno di staccare la spina. Siamo presi da mille cose al giorno e spesso queste ci rendono stanchi e stressati fino a portarci ad un punto di non ritorno. Le persone più forti riescono a superare il momento ma ci sono anche quelle che si lasciano travolgere dalle preoccupazioni. Abbiamo reazioni diverse e questo dipende anche dal segno zodiacale che ci rappresenta.

Per esempio, saprete sicuramente che lo Scorpione è tra quelli più forti in assoluto. Le persone nate sotto questo segno riescono a mostrare una tenacia da far invidia e anche di fronte agli ostacoli più grandi riescono ad avere fiducia. Sanno cosa vogliono e non si lasciano abbattere da futili disagi ma neanche dalle grosse difficoltà. Un po’ tutti vorremmo essere come lo Scorpione, un tipo combattente e pronto a dare il massimo per raggiungere la meta. Questa è una grande qualità ma anche l’essere sensibili lo è, solo che molte volte la sensibilità si trasforma nel difetto più grande.

Chi lo è non riesce sempre a guardare avanti con lucidità e si ferma ad ogni passo con la paura nel cuore di non riuscire ad andare avanti. Spesso però sorprende persino se stesso mostrando una grinta che neanche immaginava. Non possiamo sapere cosa succederà con certezza nella vita, quindi è inevitabile spesso farsi prendere dagli eventi. Ed è proprio in questi periodi però che abbiamo bisogno di staccare la spina, magari progettando un bel viaggio di coppia. Un segno dello zodiaco non solo ci penserà ma approfitterà delle belle entrate di dicembre per mettere in pratica questa idea.

Un bel viaggio di coppia: a dicembre questo segno approfitterà delle maggiori entrate per fare qualcosa di nuovo

Ci sono periodi in cui abbiamo bisogno di staccare e di dedicare un po’ di tempo al nostro benessere per recuperare le forze fisiche e mentali. E’ proprio quello che farà l’Acquario. In questi mesi il lavoro è stato al centro delle sue giornate. Molte volte ha fatto tardi per poter portare a termine le richieste che gli erano state fatte.

In queste settimane riuscirete a raggiungere gli obiettivi che avevate in mente da tempo di portare a termine. Adesso però è anche arrivato il momento di staccare. Le persone Acquario penseranno a fare un bel viaggio, magari proprio in coppia.

I soldi a dicembre non gi mancheranno, ci saranno entrate maggiori quindi potranno approfittare per organizzare anche un viaggio all’estero. Visitare nuovi posti con la persona amata aiuterà anche il rapporto di coppia. Ritroveranno l’armonia che da qualche settimane sembrava essere lontana e la passione tornerà a spiccare nel rapporto.