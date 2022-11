Dove si trovano i più bei villaggi di Babbo Natale in tutta Italia: devi portarci i bambini

Dove si trovano i più bei villaggi di Babbo Natale in tutta Italia: qui la magia è in ogni angolo, devi assolutamente portarci i bambini.

Sta per arrivare il Natale, la festa più amata dai bambini ma anche dagli adulti. Le luci e i colori illuminano la città, le strade, i negozi e le case. Si crea un’atmosfera che vorremmo vivere e vedere tutto l’anno, dove spesso, anche se i sorrisi non sono a portata di mano, c’è sempre quell’armonia in giro capace di dare respiro. Le feste natalizie portano un’allegria incredibile. Chi non le ama le accompagna alle altre precedenti che non fanno che lasciare malinconia.

In questi giorni, già partendo dall’inizio di dicembre, in ogni città vengono allestiti grandi eventi e spettacoli. Si possono fare tantissime cose, in giro c’è il profumo di festa. In molti angoli possiamo ammirare i mercatini di Natale. Per esempio a Napoli dal 3 dicembre fino all’8 gennaio non perdetevi i Mercatini di Natale che saranno allestiti al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa dove il tema abbraccia la magia con il gioco del Quiddich tipico della saga di Harry Potter, con incantesimi e tantissimi momenti da ricordare per sempre.

Qui verrà allestita anche la casa di Babbo Natale dove ci sarà l’apposita casella per inviare le letterine che grandi e piccini scriveranno. Non solo i mercatini ma in questo periodo molte città si attrezzano con i villaggi di Babbo Natale, simili ai mercatini, dove però ci sarà anche il protagonista della festa con la sua casetta: vediamo insieme dove si trovano i più bei villaggi in Italia.

Dove si trovano i più bei villaggi di Babbo Natale in tutta Italia: qui devi assolutamente portarci i bambini

Il Natale è alle porte e in ogni città, oltre alle luci e ai colori che illuminano ogni angolo, saranno allestiti i mercatini di Natale e i villaggi di Babbo Natale. Non solo nel mondo ma anche in Italia è possibile vedere i più bei villaggi, come succede ogni anno: ma dove si trovano? Vediamo insieme dov’è possibile portare i bambini.

In Piemonte potrete trovare la magica Grotta di Babbo Natale, al coperto, dove la bellezza accompagnerà il posto. Le date in cui sarà allestito il villaggio sono il 28 novembre, il 4, il 5, martedì 7, mercoledì 8, l’11, domenica 12, sabato 18, il 19, giovedì 23 e domenica 26 dicembre. Ad Arezzo, in Toscana, ci sarà il più grande mercato natalizio tirolese d’Italia dove potrete entrare nella casa di Babbo Natale. L’Appuntamento è previsto dal 26 novembre fino a 26 dicembre 2022.

In Lazio dal 12 novembre fino al 6 gennaio 2022 ci sarà l’apertura del Castello di Babbo Natale. Anche in Sicilia ci sarà spazio per la casa di Babbo Natale insieme al villaggio degli Elfi. Il tutto sarà allestito a Calatafimi Segesta in provincia di Trapani nei giorni 8, 10, 11, 17, 18, 23, 26 dicembre e il 1 e 6 gennaio 2023. Se volete vedere la magia di Natale con i vostri occhi visitate uno di questi bellissimi villaggi!