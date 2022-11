Il prezzo da capogiro della fede di Chiara Ferragni: non ci crederete; una cifra notevole per l’anello indossato dall’amatissima influencer.

Di influencer e fashion blogger, ormai, ne è pieno il web ma la regina indiscussa tra le italiane è lei, Chiara Ferragni. Imprenditrice e modella di fama mondiale, Chiara ha conquistato tutti anche per la sua semplicità e il modo in cui, ogni giorno, mostra i momenti più teneri in compagnia della sua famiglia. Una famiglia meravigliosa che ha creato col rapper Fedez, che ha sposato a settembre del 2018 a Noto, in Sicilia. A proposito di matrimonio, avete mai visto la fede nuziale dei Ferragnez?

Per il giorno del suo ‘sì’, Chiara ha pensato ad ogni dettaglio e il suo è stato uno dei matrimonio più belli ed emozionanti: dagli abiti alla location, tutto era organizzato alla perfezione, in una cornice che sembrava essere uscita da una favola. E, anche per quanto riguarda la fede nuziale, la Ferragni non si è certo risparmiata. Curiosi di vedere gli anelli che hanno suggellato il grande amore dei Ferragnez? Il prezzo lascerà a bocca aperta.

Chiara Ferragni, sapete quanto costa la sua fede nuziale? Cifra da capogiro

Insieme formano una delle coppie più amate e seguite dai fan. Una coppia che si è unita in matrimonio davanti ad amici e parenti, e anche al primogenito Leone, a Noto, quattro anni fa. Per la precisione il 1 settembre del 2018, una data che è incisa sulla fede nuziale degli sposi, accanto ai loro nomi, Chiara e Federico. A proposito di fede nuziale, avete mai visto quelle scelte dalla coppia?

Si tratta di due anelli di Pomellato, a fascia alta, in oro rosa e ricoperti di diamanti bianchi: le fedi sono state realizzate appositamente per la coppia. Chiara Ferragni è da diversi anni testimonial dell’azienda orafa, che ha creato i gioielli con un mix di tradizione ed originalità. Ma quanto costa la fede che la famosa fashion blogger indossa ogni giorno?

Non c’è nulla di ufficiale, ma secondo diverse indiscrezioni presenti sul web, l’anello tempestato di diamanti dovrebbe valere più di 260 mila dollari. Un cifra notevole, ma questi anelli sono davvero incantevoli. Guardate con i vostri occhi:

Eh si, una fede che non passa inosservata, dobbiamo ammetterlo. Proprio come tutto quello che è targato ‘Ferragnez’! Nei giorni scorsi, la Ferragni, proprio come Belen Rodriguez, ha mostrato ai fan il suo albero di Natale, che ha già addobbato in vista delle festività: le decorazioni hanno colpito tutti soprattutto per via degli effetti di luci e colori presenti sull’albero. Velocissimi cambi di colore, di luci e suoni, che possono essere gestiti attraverso un’applicazione. E voi, avete già provveduto a decorare la vostra casa per questo Natale?