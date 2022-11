Se sei a Napoli non puoi proprio perderti questi mercatini di Natale: un luogo magico!

Se sei a Napoli non puoi proprio perderti questi mercatini di Natale: sono un luogo magico che lasciano senza parole per la bellezza!

Sta arrivando il mese di dicembre che porta con sé quel periodo dell’anno che in tanti aspettano. Molte persone amano il Natale e mostrano verso questa ‘festa’ una passione e un entusiasmo che raramente manifestano altre volte. Le luci e i colori che attraversano le strade, i negozi e le case e creano un’armonia incredibile. E’ bellissimo osservare quello che ci circonda in questo periodo e ad essere particolarmente stupiti sono i bambini.

I piccoli aspettano le feste natalizie anche per ricevere quel regalo che da mesi desiderano accogliendo questi giorni con il sorriso e tanta voglia di fare. Lo stesso vale anche per gli adulti. Sono giornate in cui si esce di più, almeno chi ne ha la possibilità, e si incontrano gli amici e i parenti per scambiarsi gli auguri e gli abbracci. Purtroppo non per tutti il Natale è da festeggiare.

Per molte persone è soltanto un’altra festa che si aggiunge alle altre passate. Questo periodo, se una persona manca, accentua ancora di più quella mancanza. Ogni sorriso è solo una maschera e ogni abbraccio è solo per trovare il conforto. Ecco che il Natale si trasforma in una festa da dimenticare. Chi la ama fortemente sicuramente sarà già a conoscenza di tutti gli spettacoli e gli eventi che vengono organizzati. Chi invece si sposta in un’altra città dovrà informarsi bene su che cosa sia previsto in quel luogo in quei giorni. Se siete a Napoli non dovete perdervi i mercatini di Natale. Il motivo lo capirete appena li vedrete: sono un luogo magico!

Molte persone si spostano durante il periodo Natalizio per visitare altri luoghi e altre città. Sono tante le cose da vedere in queste settimane in cui i colori fanno fa sfondo ad ogni angolo. Se però avete deciso di andare a Napoli vi consigliamo assolutamente di andare ai Mercatini di Natale: resterete incantanti dalla bellezza e dalla magia del posto!

Dal 3 dicembre fino all’8 gennaio 2022 il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà i Mercatini di Natale Napoli-Portici. Il titolo scelto per quest’anno è “nove e tre quarti, special edition” e porta in scena la magia con percorsi che vi lasceranno a bocca aperta, con partite di quidditch, proprio come in Harry Potter, incantesimi e momenti che vi faranno sognare.

Inoltre, ci sarà per i bambini ma anche per gli adulti, la casa di Babbo Natale dove ci sarà la casella postale per le lettere che grandi e piccini dopo aver scritto invieranno. La festa comincia il 3 dicembre con la notte bianca ma il taglio ufficiale è previsto per il 4 dicembre dalle ore 10:00. Se siete a Napoli in questo periodo non perdetevi questi magici mercatini di Natale!