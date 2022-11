Se segui questi passaggi dopo lo shampoo i tuoi capelli ricci saranno super morbidi: avrai l’effetto che hai sempre desiderato.

I tuoi capelli ricci sono sempre molto crespi e ribelli? Non abbatterti, ci sono tanti metodi che puoi mettere in pratica per far sì che dopo diversi lavaggi ritornino ad avere una piega morbida. Sicuramente chi ha i capelli ricci ha molta più difficoltà quando deve dargli una forma rispetto a chi ha invece una chioma liscia.

Anche se, sappiamo bene che i capelli creano insoddisfazione in tantissime persone, anche in coloro che ce li hanno abbastanza corti. Spesso, quando decidiamo di mettere in pratica una pettinatura, non viene mai come vogliamo. Capita qualche volta anche dal parrucchiere: non siamo mai soddisfatti dell’acconciatura, o almeno non sempre. Rispetto a quando facciamo quel tipo di pettinatura a casa, il professionista è in grado di avvicinarsi molto di più a quella che vogliamo, anzi, molte volte crea dei veri e propri capolavori.

Anche se dobbiamo per esempio fare la tinta, recandoci nel negozio ci affidiamo a mani esperte. Abbiamo la sicurezza che venga coperta con il colore tutta la chioma. Invece, quando la facciamo a casa succede sempre che qualche zona resti senza tinta. Se siete soliti farla non dimenticate di togliere subito il colore che cade sul viso. Infatti, l’errore che solitamente tutti fanno è di lasciare in posa le macchie e di eliminarlo soltanto dopo. Non bisogna fare in questo modo, dovete cancellare le tracce di tintura dal viso appena vi sporcate. Adesso torniamo alla chioma riccia: volete un effetto super morbido? Seguite questi passaggi e vedrete il risultato.

Se segui questi passaggi dopo lo shampoo i tuoi capelli ricci torneranno ad essere super morbidi

Avere dei capelli sempre perfetti è il sogno di tutti. Soprattutto chi ha una chioma riccia ha ancora più difficoltà perchè sono sempre ribelli. A molte persone il riccio non è morbido come vorrebbero: ecco che vogliamo darvi alcune dritte su cosa fare per avere dei ricci morbidi.

Dopo aver fatto lo shampoo, dovete procedere in questo modo: pettinate i capelli in modo da sciogliere i nodi e prendete la schiuma o il prodotto che solitamente usate. Sbattetela e mettetene un po’ sulla mano che andrete poi a spargere su ogni zona della chioma. Meglio se questa operazione la fate a testa in giù.

Adesso procedete con l’asciugatura. Anche in questo caso, usate il phon tenendo sempre la testa verso il basso in modo che quando la andrete ad alzare, avrete una forma molto più voluminosa. Dovete seguire sempre questi passaggi e non farlo soltanto una volta, altrimenti non avrete il risultato sperato. Inoltre, ricordate di non pettinare i capelli da asciutti, li andrete soltanto a spezzare, ma di farlo durante lo shampoo o dopo, quando sono umidi.