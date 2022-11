Per la Bilancia non è un buon momento mentre per quest’altro segno stanno per realizzarsi i sogni

La Bilancia non sta affatto attraversando un buon momento, ma quest’altro segno vedrà realizzarsi i suoi sogni: fantastico!

Se questo segno zodiacale si sta godendo appieno questo mese di Novembre e, nei prossimi giorni, verrà baciato ancora di più dalla fortuna, non si può affatto dire che la Bilancia vivrà la sua stessa situazione. Questi ultimi giorni, infatti, saranno parecchio pesanti per chi è nato sotto questa stella e lo metteranno davvero a dura prova. Se da una parte, però, c’è un segno che soffre, dall’altra c’è un altro che gode. Scopriamo di chi parliamo.

Se il mese di Novembre è iniziato nei migliori dei modi per la Bilancia, la sua fine non sarà affatto così. In questi ultimi giorni, infatti, questo segno zodiacale sta attraversando un brutto momento sotto ogni punto di vista. Il lavoro, purtroppo, non gli sta dando grosse soddisfazioni. E, nonostante un impegno a trecentosessanta gradi, i frutti di questi sacrifici non se ne vedono proprio. Anche l’amore, purtroppo, non sta viaggiando verso la direzione giusta e i continui litigi col partner stanno mettendo a dura prova un rapporto che sembrava essere stabile e duraturo. Insomma, la Bilancia se la sta vedendo parecchio brutta in questi giorni, bisogna ammetterlo!

Fortunatamente, le previsioni non sono così catastrofiche per tutti gli astri. Un segno zodiacale in particolare, infatti, è pronto a realizzare i proprio sogni! Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Brutto momento per la Bilancia, ma questo segno verrà baciato dalla fortuna: i soldi non c’entrano!

Oroscopo migliore di questo non potevamo affatto darvelo, c’è da dirlo! Un segno zodiacale è pronto a realizzare il proprio sogno, quello per cui ha lottato fino ad adesso e che non vedeva l’ora di vederlo concretizzato. È proprio questo quello che ci fanno sapere le previsioni astrali di questi ultimi giorni di Novembre, che rendono completamente pazzi di gioia voi, ma anche i diretti interessati. Saranno, infatti, proprio coloro che sono nati sotto questa stella ad essere baciati dalla fortuna e a godere del favore delle stelle!

Cari amici della Bilancia, voi dovrete soffrire ancora un po’. Il mese di Dicembre sta per arrivare. E, nonostante abbiamo ancora poche informazioni sul vostro conto, siamo certi che riuscirete ad uscirne e a godervi un bel po’ di serenità. Amici dello Scorpione, invece, siete proprio voi i fortunati di quest’ultima settimana di Novembre! Le previsioni, infatti, sono completamente dalla vostra parte. E, soprattutto, sono più che rosee per voi. Il lavoro procederà a gonfie vele, così come la vostra relazione, e voi finalmente avrete la forza di godervi tutto quello che la Dea Bendata ha in serbo per voi. Fate molta attenzione, però: raggruppate e riorganizzate le idee, perché manca pochissimo e il vostro sogno si realizzerà. Volete fare un viaggio con la vostra metà? È finalmente arrivato il momento propizio: godetevelo!

Chissà se anche il mese di Dicembre sarà così fortunato, cari amici dello Scorpione. Una cosa, però, è certa: Novembre si concluderà in modo eccellente. Complimenti!