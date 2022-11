Metà patata ed hai risolto il problema: questo trucco di cucina è strabiliante

Forse non te lo hanno mai detto ma questo strabiliante trucco di cucina risolverà il tuo problema: ti servirà metà patata ed il gioco è fatto

Di trucchi di cucina che abbiamo a disposizione per migliorare i nostri piatti ne conosciamo tanti ma non smettiamo mai di impararne altrettanti. Diversi sono infatti i trucchi della nonna ai quali possiamo affidarci per fare un vero e proprio figurone a tavola!

Mettere in pratica questi semplici trucchi costituisce per noi l’asso nella manica per assicurarci un risultato a dir poco strabiliante. Fra gli ingredienti più utilizzati sicuramente ci sono le patate. Protagoniste indiscusse di ricette dal gusto unico, impossibile non amarle fritte o al forno vero? Ma le patate costituiscono l’ingrediente principale anche di una delle ricette più antiche e più amate di sempre della tradizione culinaria napoletana, stiamo parlando ovviamente dell’amatissima Pasta e Patate. Ma non finisce qui, perché se è vero che le patate possono essere utilizzate in cucina per preparare piatti in cui sono protagoniste, possiamo utilizzarle in realtà anche come ‘ausiliare’. A questo proposito, ti basterà metà patata ed avrai risolto il problema: questo semplice trucco di cucina sarà la svolta!

Metà patata ed hai risolto: un trucco di cucina del quale non farai più a meno

Quanti fino ad ora hanno aggiunto una patata nell’impasto delle polpette? Se la risposta è nessuno, beh dovete assolutamente cominciare a farlo. Il motivo? Le patate renderanno il nostro impasto morbidissimo ed ancora più gustoso. Questo immancabile ingrediente è perfetto per rendere le nostre polpette di carne una vera esplosione di gusto. Un trucco della nonna che non mollerai più perché il tuo impasto per le polpette sarà morbido e saporito dentro e croccante fuori. Vediamo come le prepariamo:

500g di Macinato di carne

Aglio, sale, prezzemolo, pepe, noce moscata

Metà patata sbollentata e schiacciata

1 goccio di latte

1 Uovo

Parmigiano q.b

Olio per la cottura

Per prima cosa, lessiamo la nostra patata che poi provvediamo a sbucciare ed a schiacciare. La uniamo ad un goccio di latte per ottenere un composto più cremoso e lasciamo intiepidire. A questo composto intiepidito andiamo ad unire il macinato di carne con l’uovo ed il parmigiano ed insaporiamo con sale, pepe, prezzemolo e noce moscata. O, in alternativa possiamo scegliere le spezie che vogliamo aggiungere a nostro piacimento. A questo punto, impastiamo fino ad ottenere un impasto corposo e compatto dal quale andremo a ricavare le nostre polpette a seconda della grandezza che preferiamo. Una volta realizzate, procediamo con la cottura. Possiamo scegliere se cucinarle semplicemente fritte oppure se poi optare per una seconda cottura all’interno di un gustoso sugo. Prima di tutto però scaldiamo in una padella antiaderente l’olio e quando sarà caldo immergiamo all’interno le nostre polpette che facciamo friggere. Una volta cotte, le scoliamo dall’olio su un foglio di carta assorbente. Una volta pronte, non ci resta che portarle in tavola. Saranno deliziose!