Metti una bustina di tè insieme ai piatti da lavare e guarda cosa accade: impensabile!

Hai mai pensato di inserire una bustina di tè insieme ai piatti da lavare? Provaci e guarda cosa accade: è davvero impensabile!

Dopo le due palline da tennis in lavatrice, siamo pronti ancora di più a svoltarvi la vita e a raccontarvi perché in tantissimi sono soliti aggiungere una bustina di tè insieme ai piatti da lavare. Se non l’hai mai provato, dopo le nostre parole non potrai assolutamente fare a meno di testare quanto abbiamo detto. E rimanere stupiti dal risultato che otterrai.

Per quanto le faccende domestiche rappresentino un’attività comune a tutti gli amanti del pulito, non si può fare a meno di sottolineare quanto queste nascondano dei veri e propri trucchetti geniali. Sono in tantissimi, infatti, coloro che sono soliti fare le pulizie non in modo ‘tradizionale’, ma che dispongono di espedienti davvero pazzeschi. Avete letto, infatti, quando vi abbiamo parlato di come sia possibile profumare tutta la casa con i termosifoni? Su questa stessa scia, non possiamo assolutamente evitare di proporvi un trucchetto da mettere in pratica quando si lavano i piatti.

Anche voi non disponete della lavastoviglie e siete soliti lavare i piatti a mano? Oltre a questo ‘trucchetto’ che vi abbiamo recentemente raccontato per risparmiare sulla bolletta, dovete assolutamente sapere questo.

Lava i piatti a mano ed usa una bustina di tè: il risultato sarà straordinario

Se anche tu, come dicevamo poco fa, hai l’abitudine di lavare i piatti a mano, c’è un trucchetto che devi assolutamente sapere e che non puoi fare a meno di provare. In tantissimi, infatti, sono coloro che sono soliti aggiungere una bustina di tè quando lavano tutte le stoviglie appena usate. Per quale motivo? Scopriamolo!

Se hai appena ultimato di bere la tua tazza di tè caldo, sappi che con quella bustina che hai appena utilizzato puoi risolvere un grossissimo problema. Il consiglio che ti diamo, quindi, è di non gettarlo affatto, ma di utilizzarlo successivamente quando sarai intenta a lavare i piatti. Quando, infatti, andrete a riempire una vasca del lavello con dell’acqua bollente, inseritici anche questa e vi renderete facilmente conto dell’ottima azione che avrà sullo sporco.

Stanco di combattere lo sporco ostinato e strofinare tantissimo pentole e piatti al momento del lavaggio? A questo punto, devi usare il trucchetto della bustina di tè. Inseriscila nell’acqua poco prima di lavare le stoviglie ed aspetta circa cinque minuti: vedrai che i tuoi piatti ritorneranno ad essere super brillanti! Non solo, infatti, anche le incrostazioni più brutte si scioglieranno immediatamente, ma la lucentezza che ne conseguirà è davvero impressionante. Provare per credere! Anche se vi assicuriamo che il risultato è davvero garantito.

Siamo certi che anche voi, da oggi in poi, non butterete più la bustina di tè dopo averla premuta abbastanza, ma la sfrutterete a più non posso.