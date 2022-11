Puoi usare termosifoni per profumare tutta la casa: ecco cosa devi fare nel dettaglio

Sai che è possibile profumare la casa usando i termosifoni? Se anche tu vuoi questo, ecco tutti i passaggi che devi seguire.

È arrivato il momento di accendere i termosifoni! Con l’arrivo dei primi freddi e il drastico abbassamento delle temperature, già c’è chi non può fare a meno di riscaldare l’ambiente di casa. Certo, recentemente vi abbiamo raccontato come sia possibile sortire lo stesso effetto non accendendoli e risparmiando anche in bolletta, ma non si può nascondere che il calore che propagano i termosifoni è tutt’altra cosa.

Se vi dicessimo, però, che i termosifoni possono non essere utilizzati solo per riscaldare casa, ma anche per profumare casa? Abbiamo appena scoperto, infatti, una nuova ‘funzione’ dei classici caloriferi che ci ha lasciato completamente senza parole. Si tratta di qualcosa a cui nessuno avrebbe mai immaginato, ma che se messo in pratica per bene può svoltare la vita a chiunque.

Siamo soliti pensare, quindi, che il termosifone sia indispensabile per riscaldarci durante l’inverno, ma non sempre è così. Certo, la sua funzione primaria resta ed è davvero utilissima, ma a questa vogliamo aggiungerne un’altra che siamo certi lascerà di stucco anche voi. Se siete curiosi di sapere anche voi di che cosa parliamo, continuate nella lettura: non ve ne pentirete affatto!

Profumare casa con i termosifoni: cosa devi fare

Anche voi avete la mania di sentire profumare la vostra casa? A tutti, d’altra parte, piace entrare in un posto e restare completamente inebriati dal profumo che emana. Se proprio recentemente, però, vi abbiamo spiegato come sia possibile far emanare un ottimo profumo con un semplicissimo lumino, adesso non possiamo assolutamente esimerci dal raccontarvi come sia possibile odorare tutta casa con un termosifone. Si, avete letto proprio bene: è proprio questa la ‘funzione’ che abbiamo scoperto dei classici caloriferi, che non avremmo mai immaginato avesse.

Per sfruttare al meglio il calore dei termosifoni e fare in modo che questo sprigioni un odore pazzesco per tutta casa, non bisogna fare altro che usare un panno di microfibra e posizionarlo sopra. Scegliete, quindi, il profumo che più vi piace o, al massimo, un olio essenziale e resterete davvero di stucco per tutto l’odore che si diffonderà in casa. Scopriamo insieme come fare.

Prendete un panno di microfibra ed inumiditelo;

Spruzzate sopra il panno o il profumo che più vi piace o, ancora meglio, versate qualche goccia di olio essenziale alla lavanda o quello che gradite di più;

Fatta questa operazione, mettete il panno sul termosifone ed inebriatevi dal suo profumo.

Un gioco da ragazzi, da come si può chiaramente comprendere, che può rendere il vostro rientro in casa decisamente più piacevole.

Provateci anche voi e vi assicuriamo che avrete sempre degli ospiti a casa!