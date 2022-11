Non ne puoi più di quel nero nelle fughe dei pavimenti? Con questo metodo saranno pulitissime in pochissimo tempo e senza fatica.

Tra le pulizie domestiche, quella dei pavimenti è una delle più noiose ma anche delle più necessarie. Entrando in contatto con le scarpe, le superfici più basse della nostra abitazione sono decisamente le più sporche: un vero ricettacolo di germi, batteri ed ogni tipo di sporco. Per questo motivo, igienizzare i pavimenti è un’attività molto importante, da fare con regolarità e, a questo proposito, esistono diversi metodi super efficaci che regalano risultati ottimi.

Se per la pulizia della piastrelle, però, non c’è bisogno di chissà che attenzione, il discorso è diverso per le fughe. Si tratta dello spazio sottile che si trova tra una piastrella e l’altra e che, molto spesso, è sede di polvere e sporco super ostinato: quando laviamo i pavimenti, infatti, non sempre riusciamo a rimuovere i residui di sporco che si infilano in quelle fessure. Per questo motivo, le fughe tendono ad annerirsi facilmente e lo sporco si accumula. Come risolvere il problema? Niente paura! Anche in questo caso esiste un metodo semplicissimo che ti permette di ottenere pavimenti super luccicanti, anche nelle fughe. Il risultato ti lascerà a bocca aperta.

Fughe dei pavimenti pulitissime se fai così: il metodo semplicissimo che non conosci

Ogni giorno lavi il pavimento, ma solo raramente ti dedichi alle fughe. Per questo motivo, nelle fessure tra una piastrella e l’altra, tendono ad accumularsi i residui di sporco che non riusciamo ad eliminare con la pulizia ordinaria dei pavimenti. Se sei alla ricerca di un metodo per pulire questa particolare zona della superficie, sei nel posto giusto. Si tratta di un metodo salva tempo, che ti farà risparmiare tanta fatica, utilizzando ingredienti al cento per cento naturali, senza servirti di prodotti chimici ed aggressivi. Di cosa parliamo?

L’alleato numero uno per la pulizia delle fughe è il bicarbonato di sodio, che, come per altre attività casalinghe, si rivela perfetto per rimuovere lo sporco dalle fughe. Non dovrai fare altro che creare una miscela densa, quasi cremosa, con acqua calda e bicarbonato! Con un vecchio spazzolino da denti o una spazzola per le pulizie, strofina il composto sulle fughe e lascia agire per almeno venti minuti. I tuoi pavimenti brilleranno come non mai! Se non hai il bicarbonato in casa?

Puoi servirti di un altro ingrediente che avrai sicuramente a casa, l’aceto: diluiscilo in acqua tiepida e riponilo in un contenitore per spray Spruzza sulle fughe e lascia agire per dieci, quindici minuti, poi risciacqua. L’effetto sbiancante dell’aceto è ideale per pulire questa parte della tua casa, che brillerà tantissimo. Provare per credere!