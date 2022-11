Ti può sembrare una cosa da niente ma invece è il tuo corpo che ti dice che sei a corto di magnesio

Ti può sembrare una cosa da niente ma invece è il tuo corpo che con questi segnali ti dice che sei a corto di magnesio.

Spesso ci sentiamo stanchi e affaticati, succede dopo una giornata di lavoro che non è ancora finita. Quando si torna a casa ci sono tantissime altre cose da fare. Non abbiamo il tempo per riposare, per fare una passeggiata tra amiche o per fare la spesa. Quando dopo diverso tempo la quotidianità diventa così, stanca e monotona, accade che iniziamo a sentirne gli effetti sul corpo e sulla mente.

Non abbiamo le energie giuste per alzarci dal letto ma lo facciamo per dovere e non abbiamo la voglia di uscire. A questo dobbiamo aggiungere che anche l’alimentazione incide tantissimo. Bisogna seguire una ‘dieta’ che ci permetta di ingerire tutti i nutrienti necessari per mantenere il corpo in equilibrio. La mancanza di magnesio per esempio può portare ad alcuni importanti disturbi da tenere in considerazione.

Questo è infatti un minerale essenziale che, come riporta greenMe, serve a regolarizzare la pressione sanguigna, a rilassare i muscoli ed è importante per la funzione nervosa. Ecco perchè il nostro corpo manderebbe dei segnali che ci indicherebbero la mancanza di questo minerale: scopriamo quali sono i sintomi.

Ti può sembrare una cosa da niente ma invece è il tuo corpo che ti dice con questi segni che sei a corto di magnesio

Il magnesio, come riporta greenMe, è importante per la funzione nervosa, per il rilassamento muscolare e per regolarizzare la pressione sanguigna. Il nostro corpo quando si trova in uno stato di carenza mostra alcuni sintomi. Forse non ci avete mai pensato ma questi vi vogliono far capire che ne siete a corto: vediamo quali sono.

Sembrerebbe che avere crampi muscoli in continuazione sia legato al fatto di avere una mancanza di magnesio. In questo caso bisogna assumerlo attraverso la dieta. La mancanza di questo minerale porterebbe anche ad uno stato psichico che incide molto sulla vita quotidiana. La carenza sembrerebbe da collegare anche a disturbi dell’umore, come andare incontro ad una forte depressione, all’ansia e ad uno stato di eccessivo stress.

Anche l’alta pressione sanguigna sarebbe da legare a questa carenza. Infatti questo minerale sembrerebbe avere un ruolo importante, ovvero regolare la pressione rilassando i muscoli delle arterie e delle vene. Svolgerebbe un ruolo anche nel metabolismo osseo, quindi la carenza aumenterebbe il rischio di osteoporosi. Infine, sempre come riporta il sito sopra citato, anche un problema di insonnia sarebbe da collegare alla mancanza di magnesio. Questa porterebbe ad una difficoltà nel rilassamento e di conseguenza nella difficoltà a prendere sonno. Se avete uno di questi sintomi cercate di assumere le giuste dosi di magnesio, ovviamente prima parlatene con il vostro medico.