Basta un ingrediente naturale per igienizzare a fondo e disinfettare frutta e verdura: lo avresti mai immaginato?

Igienizzare ciò che ingeriamo e sempre importante per la nostra salute, soprattutto quando si tratta di alimenti freschi come frutta e verdura. In commercio esistono prodotti pensati appositamente per questo genere di operazione, ma se non ne abbiamo a disposizione, possiamo ingegnarci con ciò che abbiamo in casa. Sai che ti basta questo ingrediente naturale per disinfettare frutta e verdura?

Di sicuro si tratta di un trucco che le nostre nonne conoscono e probabilmente hanno usato in passato. È anche possibile che molti di noi ti hanno già in casa l’ingrediente di cui stiamo parlando. Allora andiamo a vedere come possiamo servircene per pulire a fondo frutta e verdura prima di utilizzarle per le nostre ricette o comunque gustarle.

Igienizzare frutta e verdura: puoi usare questo ingrediente naturale, lo sapevi?

Alcuni di voi di sicuro conoscono già il trucco del bicarbonato. Anche questo ingrediente è un valido alleato quando si tratta di cucina e pulizie domestiche. Di sicuro può essere usato anche per frutta e verdura. Ma non è di lui che vogliamo parlarvi oggi. Forse non tutti lo sanno, ma c’è un altro prodotto che solitamente usiamo come condimento ma che può rivelarsi anche formidabile in caso di necessità come alternativa ai classici igienizzanti.

Vi abbiamo incuriosito? E allora non rimane che correre a leggere le prossime righe per sapere di quale ingrediente si tratta e come dobbiamo servircene in modo geniale ed efficace. Non resterete delusi, su questo non ci sono dubbi.

Non vogliamo tenervi sulle spine, quindi bando alle ciance e mettiamoci all’opera. L’ingrediente di cui abbiamo bisogno e del comunissimo aceto. Esatto, quello con cui di solito condiamo insalate e piatti vari. Sapevate che tra le sue proprietà sì quella di igienizzare a fondo? In effetti basti pensare che spesso viene usato anche per le pulizie domestiche e ci fa ottenere risultati incredibili.

Ma come dobbiamo servircene? Semplice. Riempiamo un recipiente capiente via acqua. Non ha importanza che sia calda o fredda, a temperatura andrà benissimo. Teniamo a mente che per ogni litro d’acqua useremo una tazzina di aceto. Dopo aver unito i due composti e averli miscelati con cura possiamo procedere ad immergere la nostra frutta e la nostra verdura.

Lasceremo quindi gli ingredienti in ammollo per almeno una decina di minuti così da dare il tempo alla soluzione fare effetto. Trascorso questo lasso di tempo basterà risciacquare con acqua pulita e se occorre asciugare. La nostra frutta e la nostra verdura saranno così igienizzate e pronta all’uso.

Molti di voi saranno preoccupati per eventuali residui di odori e sapori sugli ingrediente: non temete, non ne resterà alcuna traccia! Un metodo semplice, efficace ed economico!