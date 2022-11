Sei una buona sorella o un buon fratello? Il tuo segno zodiacale dice molto su questo aspetto della tua personalità.

Ci sono e ci saranno sempre per te, anche se sono lontane: su di loro potrai contare in ogni occasione. Parliamo dei fratelli e delle sorelle, con i quali abbiamo un legame indissolubile, che dura una vita. Al di là di alcune sfortunate eccezioni, questo è uno dei rapporti più puri che esistono, fatto di aiuto reciproco e complicità, ma anche di scherzi, risate e totale sintonia. Insomma, chi ha un fratello o una sorella ha una fortuna inestimabile! Ma tu ritieni di essere una buona sorella o un buon fratello?

Ti sarà capitato, nel corso della tua vita, di giudicare un comportamento di tua sorella o di tuo fratello o di criticare i loro atteggiamenti, ma hai mai provato a fare autocritica e a chiederti se tu sei davvero una persona speciale e presente per loro? Se vuoi iniziare a farlo adesso, in tuo aiuto arrivano anche gli astri. Il tuo segno zodiacale, infatti, dice molto di te in merito a questo particolare aspetto: scopri di più!

Scopri se sei una una sorella o un buon fratello attraverso il tuo segno zodiacale

Litighi spesso con tuo fratello o con tua sorella e pensi che la colpa non sia mai la tua? Forse dovresti iniziare a pensare che, in alcuni casi, dovresti modificare i tuoi atteggiamenti. Un esempio?

Dovresti farlo se sei del segno dello Scorpione e, spesso e volentieri, ti rivolgi in modo poco ‘elegante’ ai tuoi familiari. Capita che, quando sei nervoso/a o arrabbiato per motivi personali, ti sfoghi in casa, alzando la voce anche con i tuoi fratelli/ sorelle. Errore! Creerà discussioni inutili e rovinerà l’armonia familiare: se hai già dei problemi extra, perché creartene di nuovi?

L‘Acquario, invece, dovrebbe provare ad aprirsi di più con i suoi fratelli e le sue sorelle. L’amore che provate reciprocamente non si discute, ma questo segno tende a mettere un muro quando si tratta di cose personali: è giusto che ognuno abbia i suoi spazi, ma non dimenticate che i consigli di un fratello e una sorella possono rivelarsi davvero preziosi. Preziosi come il Cancro, tra i segni più affettuosi e legati alla famiglia di tutto lo zodiaco: loro, per una sorella e un fratello, farebbero davvero di tutto. Super premuroso anche il segno dell’Ariete, un vero punto d riferimento per i propri familiari: c’è sempre per un fratello e una sorella in difficoltà, ma, in caso di errori, non risparmia critiche costruttive.

Tra i segni più amorevoli e protettivi con fratelli e sorelle troviamo anche la Bilancia e il Capricorno, mentre la Vergine, nonostante non lo dia a vedere, è molto più legato alla famiglia di quanto pensiate. E tu, ti ritrovi in queste descrizioni?