Non c’è un solo prodotto: ecco tutti quelli che puoi utilizzare per pulire gli specchi senza lasciare aloni e ottenendo una brillantezza unica.

Tra le attività più insidiose tra le mura domestiche c’è quella relativa alla pulizia degli specchi. Un’attività apparentemente semplice, ma che, al contrario, richiede una cura particolare. Anche se puliamo e igienizziamo quella superficie alla perfezione, infatti, aloni e tracce di sporco sono sempre dietro l’angolo. Come fare per rimediare?

Per pulire queste superfici, quindi, c’è bisogno di accortezze specifiche: non basta una semplice spugna o un comune detergente. Ma c’è un’ottima notizia per tutti gli amanti del fai da te, che preferiscono non utilizzare prodotti chimici ed aggressivi. Esistono, infatti, una miriade di ingredienti naturali che ti permettono di ottenere vetri lucenti e pulitissimi e, soprattutto, privi di aloni. Se vuoi pulire lo specchio alla perfezione puoi utilizzare uno di questi prodotti, 100% naturali, che avrai sicuramente in casa.

Pulire specchi senza lasciare aloni: ecco tutti i prodotti naturali che puoi utilizzare

Hai pulito gli specchi ma, controluce, si intravedono sempre quei fastidiosi aloni di cui non riesci proprio a liberarti? Questo perché non hai trovato il metodo giusto, che ti permette di ottenere un risultato pazzesco, senza utilizzare prodotti aggressivi o detergenti particolarmente costosi. Per pulire i tuoi specchi, in bagno o in camera da letto, puoi usare alcuni ingredienti naturale che possiedi in casa, soprattutto nella dispensa della cucina. Non si tratta di un solo prodotto, ma hai diverse alternative per risolvere questo problema fastidiosissimo.

Partiamo da lui, il detergente fai da te numero uno, l’aceto. Questo ingrediente è perfetto anche per la pulizia degli specchi, grazie al suo effetto sgrassante e lucidante. Miscelalo con acqua tiepida e otterrai una soluzione ideale per ottenere superfici senza aloni. Aloni a cui potrai dire addio anche se utilizzi il sapone di Marsiglia, un altro valido alleato per le pulizie di casa: ti basterà scioglierne un po’ sempre in acqua tiepida per ottenere un risultato sensazionale. Ma non è finita qui.

Come abbiamo detto, puoi contare su un numero vastissimo di prodotti naturali anti aloni e, tra questi, c’è senza dubbio anche il tè. Proprio così dopo aver preparato una tazza di tè caldo, aspetta che si raffreddi un po’ e solo allora bagna la tua spugnetta o il tuo panno e, dopo aver pulito, asciuga tutto con un panno pulito. Anche in questo caso il risultato sarà incredibile: non ci sarà neanche più traccia dei detestati aloni.

Infine, se ti trovi in bagno, puoi servirti della schiuma da barba! Non lo direste mai ma è eccezionale per donare brillantezza ai tuoi specchi, che ne usciranno pulitissimi. In questo caso, utilizza un panno in daino per rimuovere tutto dopo aver pulito e strofinato. Ora che li conosci tutti, quale metodo scegli per far brillare i tuoi specchi?