Il vetro della tua stufa a pellet è diventato nero? Usa questo e tornerà a splendere come mai prima d’ora

Com’è possibile far ritornare a splendere il vetro della stufa a pellet diventato nero? Usa questo ed ammira il risultato: pazzesco!

Coi tempi che corrono e il rincaro bollette dell’ultimo periodo, accendere i termosifoni è diventato un vero e proprio lusso. Che cosa bisogna fare, però, in queste situazioni? Con le basse temperature che ci attendono nei prossimi mesi, è davvero impensabile rinunciare ad una casa calda ed accogliente. Da qui, quindi, le soluzioni sono due: o si sceglie di risparmiare al massimo oppure di usufruire della stufa a pellet, che ugualmente sprigiona un calore immenso ma fa risparmiare tantissimo sulla bolletta.

Negli ultimi anni, sono davvero tantissime quelle persone che hanno scelto di ‘rinunciare’ ai termosifoni ed hanno optato per una soluzione più conveniente: la stufa a pellet. Il calore che si sprigiona grazie a questo sistema, come dicevamo precedentemente, è davvero impressionante. E ci permette di non rimpiangere assolutamente i classici caloriferi.

Con la stufa a pellet è tutto bellissimo, ma c’è un aspetto negativo che – chi ne usufruisce – non può fare a meno di notare: il vetro nero! A causa della combustione, infatti, questa parte si scurisce facilmente, rendendo la visione piuttosto fastidiosa. Come si può rimediare a tutto questo? Per far tornare a brillare il vetro, ti serve solo questo prodotto: clamoroso!

Come far tornare pulito e brillante il vetro nero della stufa a pellet

Per quanto avere una stufa a pellet sia bellissimo e il calore che questa sprigiona è davvero impressionante, non si può fare a meno di notare quanto il vetro nero sia una brutta visione. A chi è, d’altra parte, piacerebbe avere una cosa sporca in bella vista? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Se anche voi, però, volete trovare una soluzione a tutti i costi a questo spiacevolissimo imprevisto, non vi resta che proseguire con la lettura e scoprire tutto quello che occorre fare in questo caso.

Ovviamente, sia chiaro, oltre che per una questione estetica, eliminare tutta la fuliggine presente sul vetro e renderlo nuovamente chiaro è anche indispensabile per il corretto funzionamento della stufa. Per questo motivo, vi consigliamo di pulirla periodicamente e di seguire alcune dovute accortezze.

Se si tratta, infatti, di uno sporco ‘superfluo’, potete utilizzare la stessa cenere e mischiarla con dell’acqua qualche istante prima di accenderla. Se, invece, vi rendete conto che la fuliggine è piuttosto ostinata e che non viene via, non vi resta che utilizzare il percarbonato di sodio. Si trova facilmente in qualsiasi negozio ed anche il suo costo non è per niente eccessivo.

Come bisogna applicarlo? È davvero semplicissimo: mischiate un cucchiaio di percarbonato di sodio ad un po’ d’acqua. E, con la sostanza che vi viene fuori ed un panno, iniziate a pulire con movimenti circolari tutto il vostro vetro. Vi assicuriamo che il risultato sarà pazzesco!

Addio vetro della stufa a pellet annerito: da oggi ritorneranno tutti a splendere!