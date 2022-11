Forse non lo sapevi ma devi farlo ogni giorno se vuoi dormire su un materasso pulito: non lo dimenticare e riposerai su un letto curato.

Molto del nostro tempo, in tanti lo immagineranno, lo trascorriamo sul letto, che sia per dormire di notte o durante il pomeriggio o in altre ore del giorno. Normalmente quando siamo stanchi abbiamo l’abitudine, se non siamo provvisti di divano, di poggiarci anche durante il quotidiano. Questo vuol dire che lo utilizziamo molto più di quanto possiamo credere.

Ecco perchè oltre a lavare le coperte e le lenzuola, anche il materasso ha bisogno di essere pulito. Infatti, dato che l’utilizzo è costante, questo necessita di essere igienizzato periodicamente ma anche quotidianamente. Prima di svelarvi un segreto che in molti non sapranno, vi consigliamo un metodo per lavare le lenzuola che vi sarà molto utile: così non dovrete stirarle.

Il segreto sta nella fase del lavaggio e in quella dell’asciugatura: sapete cosa dovete fare? Innanzitutto evitate assolutamente di fare troppi giri di centrifuga e dopo il lavaggio ricordate di toglierle subito dalla lavatrice. Dovete stendere le vostra lenzuola subito tirandole con una certa forza in modo da favorire la distensione delle fibre. Inoltre, fate attenzione che non ci siano pieghe. Per evitare ulteriori segni potreste anche non mettere le mollette. Vedrete che le lenzuola, in questo modo, non avranno bisogno di essere stirate. Passiamo ora al materasso: questo tende ad assorbire acari e polvere quindi deve essere periodicamente lavato. C’è però un ‘dettaglio’ che in molti non sapranno: ogni giorno dovete fare questo se volete dormire su una struttura pulita.

Il materasso è utilizzato per molte ore, per dormire o per riposare. Saprete che questo tende ad assorbire gli acari e la polvere e a lungo andare non fanno bene alla nostra salute. Oltre alla pulizia periodica, se volete dormire su un letto sempre pulito, dovete mettere in pratica ogni giorno questo accorgimento.

Forse qualcuno già lo fa da tempo mentre altri nemmeno lo sapevano: ogni mattina, quando ci si alza dal letto, bisogna pulirlo. Dovete togliere le lenzuola e le coperte, sollevare i cuscini e distendere il coprimaterasso. Subito dopo non dimenticate di fare aerare la stanza aprendo le finestre e le porte, per una ventina di minuti. In questo modo la polvere non riuscirà ad attaccarsi in tempo e gli acari invece moriranno.

Questa operazione bisogna farla quotidianamente se si vuole dormire su un materasso sempre pulito. In caso di belle giornate, potete anche esporre le lenzuola e le coperte al sole in modo da eliminare l’umidità che si accumula durante la notte. Naturalmente questo metodo dovete metterlo in pratica ogni giorno, ma almeno una volta al mese il materasso ha bisogno di una pulizia profonda, non lo dimenticate!