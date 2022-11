Le idee più emozionanti per dire a genitori e suoceri che stanno per diventare nonni; stupiscili con la notizia più dolce che c’è.

Scoprire di essere in dolce attesa, che fantastica emozione! Ma è altrettanto bello condividere la notizia con le persone che amiamo e, in particolare, con genitori e suoceri. Diventeranno presto nonni e, soprattutto se si tratta del primo nipotino, questo rappresenterà una delle gioie più grandi della loro vita. Ma come comunicare del piccolo/a in arrivo in modo originale e tenero ai futuri nonni?

Ecco alcune idee che possono fare al caso vostro e che lasceranno i futuri nonni senza parole: un’emozione che non dimenticheranno mai. Non dirglielo con una classica telefonata, ma stupiscili così!

Come comunicare a genitori e suoceri che presto saranno nonni: idee super originali ed emozionanti

Sei incinta e stai cercando un modo dolcissimo per comunicarlo ai tuoi genitori e ai tuoi suoceri? Resistere alla tentazione di fare immediatamente una telefonata non è facile, ma, se ci riesci, ecco qualche tenera idea per rendere questo momento magico.

Se vuoi restare sul tema cellulare, puoi organizzare una videochiamata di gruppo, soprattutto se ti trovi a distanza e non puoi vedere nel breve tempo i tuoi genitori ed i tuoi suoceri. In questo modo, potrai anche registrare tutto e rivedere tutte le volte che vuoi la loro reazione. Se invece hai la possibilità e la fortuna di poterli incontrare presto, ecco cosa puoi fare per comunicare la notizia in modo originale e allo stesso tempo emozionante.

Un’idea dolcissima è quella di incartare in un pacchettino, che farete trovare loro per caso in casa, un biberon, un ciuccio o una mini scarpetta. Insomma, qualcosa che faccia immediatamente pensare ad un neonato. Sarà un’emozione indimenticabile per loro scoprire il contenuto di quella scatola! Un’altra idea carinissima è quella di scrivere un messaggio sul tuo pancino. Un messaggio da mostrare, all’improvviso, durante una cena o un pranzo dove riunirai le due famiglie: quando meno se lo aspettano alzerai la tua magliette e.. sorpresa! Potrai farti aiutare da qualcuno bravo nel disegno e dipingere un bambino o, semplicemente, scrivere “Bebè in arrivo” o “baby” con una freccia che indica il tuo ventre. Insomma, spazio alla fantasia!

E ancora, puoi optare per l’invio di regalini a casa attraverso la posta! Puoi far recapitare loro un bavaglino, un mini body o una t shier con scritte personalizzate. “Pronti per diventare super nonni?”, può essere una delle tante idee. Immagina i loro occhi quando apriranno il pacco: una gioia che non dimenticheranno mai nella vita. Lasciati guidare dalla fantasia e vedrai che questo sarà uno dei tanti momenti magici di questi nove mesi da sogno. Tanti auguri!