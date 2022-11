Quando regalare lo smartphone ai figli? Questi genitori hanno le idee chiare: “Mai prima di…”; l’iniziativa non è passata inosservata.

In una società sempre più tecnologica, quanto è difficile tenere i bambini lontani da cellulari, tablet e pc? L’arrivo dei social media, poi, ha completamento rivoluzionato ogni aspetto delle relazioni umane: per gli adulti, ormai, stare lontano dallo smartphone sembra essere diventata un’impresa impossibile. E come potrebbe, quindi, un bambino non utilizzare il cellulare se vede che i suoi genitori non fanno altro?

A questo si aggiunge il fatto che, anche a scuola, i bambini sono circondati da compagni che possiedono un cellulare. Come fare a dire di no alla sua richiesta? Ebbene, c’è chi pensa che sia assolutamente necessario dire di no, almeno fino ad un certo limite di età. Come riporta Il Messaggero, due genitori di Milano hanno dato vita a una vera e propria iniziativa che sottolinea l’importanza di non lasciare via libera ai ragazzini nel mondo del web, ricco di pericoli ed insidie. Un’iniziativa alla quale hanno aderito ben 200 famiglie, d’accordo con le loro idee: ecco a che età sarebbe più giusto, per loro, regalare un cellulare ai propri figli.

A che età è più giusto regalare lo smartphone ai figli: l’iniziativa di due genitori di Milano

Inutile negarlo: i bambini nascono, oramai, in un ambiente totalmente digitale e ogni giorno entrano in contatto con dispositivi come cellulari e tablet. Spesso utilizzando quelli dei genitori, ma sono sempre di più i bambini, anche più piccoli, che possiedono uno smartphone tutto loro. Giusto o sbagliato? Per i sostenitori di “Aspettiamo la rete”, è assolutamente sbagliato regalare il cellulare ai propri figli prima di una certa età. Un movimento creato da due genitori, che, man mano, ha coinvolto e convinto ben 200 famiglie di diversi istituti scolastici di Milano.

Un passaggio importante, quello di coinvolgere le famiglie, in modo che i genitori siano d’accordo a non acquistare il cellulare ai propri figli e nessun bambino possa sentirsi emarginato non possedendo uno smartphone. Per Stefano Boati ed Anna Garavini, i promotori del movimento, è giusto regalare un cellulare al proprio figlio solo dopo i 12 anni. La coppia non ha ‘ceduto’ e ha deciso di non lasciare utilizzare il cellulare ai propri figli solo perché lo facevano gli altri bambini. Per evitare che i figli si sentissero esclusi, però, hanno deciso di coinvolgere le altre famiglie, con grande successo.

L’obiettivo di questi genitori non è quello di abolire l’uso del cellulare per i propri figli, ma semplicemente di posticiparlo: “Nel frattempo cerchiamo di educare i ragazzi affinché possano farne un uso consapevole”. E voi, siete d’accordo con la decisione di questi genitori in merito all’utilizzo del cellulare per i più piccoli?