Luci sull’albero e sul balcone: quanto ti costano in bolletta gli addobbi di Natale

Luci sull’albero e sul balcone: ecco finalmente svelato quanto ti costano in bolletta gli addobbi di Natale quest’anno.

Se ti stai chiedendo quanto ti costeranno quest’anno le luci sull’albero di Natale e sul balcone sei capitato nel posto giusto. Sì, perché quest’oggi proveremo a rispondere a questa domanda molto diffusa.

Dopo l’aumento vertiginoso del costo di energia elettrica e gas, le bollette sono di fatto lievitate drasticamente mettendo a dura prova tantissime famiglie di italiani. Ecco perché è doveroso domandarsi come inciderà l’arrivo del Natale sui nostri portafogli. Oltre alle spese legate a regali e cenoni, quest’anno bisognerà stare attenti perfino al costo in bolletta degli addobbi. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Luci sull’albero e sul balcone

Per molti di noi non è Natale se non ci sono l’albero e le luci sul balcone. Non c’è affatto da stupirsi se tantissime strade, negozi e case hanno già iniziato ad illuminarsi nell’attesa delle festività natalizie. Ma quanto ci costerà quest’anno questa ‘magica atmosfera’?

Domandarselo è lecito, in quanto negli ultimi mesi il costo del gas e dell’energia elettrica è lievitato drasticamente, abituandoci a bollette salatissime. Pertanto, chiedersi come incideranno le luci di Natale sulla bolletta dell’elettricità è quanto mai importante. A tal proposito, nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare una situazione standard in cui le lucine colorate vengono tenute accese per circa 6-10 ore al giorno.

Quanto ti costano in bolletta gli addobbi di Natale

Eccoci arrivati al fulcro centrale del nostro articolo. Quanto ci costano in bolletta le luci sull’albero di Natale e sul balcone? Se sa un lato è vero che gli addobbi vengono tenuti accesi per diverse al giorno, dall’altro lo è altrettanto che ad oggi la maggior parte delle lucine è costituita principalmente da led. Ecco perché non dovremmo preoccuparci troppo per questo problema apparente! Ma entriamo più nel dettaglio.

Per esempio, se sull’albero abbiamo delle lucine da 500 led che consumano 1,5 kilowattora per 10 ore al giorno per circa 30 giorni di festività e se si considera che il costo medio dell’energia elettrica è di 0,40 kilowattora ne risulterà che la spesa complessiva sarà più o meno di 0,61 euro. Per quanto riguarda invece le decorazioni esterne, generalmente più grosse e con più 1000 luci, la spesa cresce leggermente, senza superare però i 9 euro totali.

Delle cifre nettamente inferiori rispetto al consumo di elettrodomestici come un normale televisore, una lavatrice o un forno a microonde. Possiamo, quindi, concludere che il Natale non è in pericolo! Gli amanti di addobbi e decorazioni potranno tranquillamente continuare ad illuminare la propria casa senza spendere cifre impossibili. Chi, invece, preferirà risparmiare saprà che tagliando i costi delle luci natalizie non metterà da parte somme esorbitanti, ma comunque significative.