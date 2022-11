Quanto dovrebbe guadagnare una casalinga: la cifra che nessuno ha mai ipotizzato; ecco quale sarebbe il giusto compenso.

Molti, erroneamente, non lo considerano tale, ma quello della casalinga è un vero e proprio lavoro. E uno uno dei più faticosi. Prendersi cura della casa e dei familiari richiede un enorme dispendio di energie, oltre che ore e ore di attività. Attività lavorativa a tutti gli effetti, come è stato riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 1995, che tutela il lavoro in tutte le sue forme. Ma quanto dovrebbe guadagnare una casalinga?

Che le donne che “non lavorano” meriterebbero un compenso per occuparsi di casa, figli, famiglia e parenti anziani lo pensano quasi tutti, ma quanto dovrebbero guadagnare per la loro attività domestica? Scopriamo la cifra, tutt’altro che irrisoria?

Ecco quanto dovrebbe guadagnare una casalinga al mese: la cifra

Le casalinghe dovrebbero essere retribuite per il loro lavoro e, se sì, a quanto dovrebbe ammontare lo stipendio a loro destinato? Domande che in molti si pongono e che rappresentano uno dei dibattiti più discussi di sempre. Quel che è certo è che le donna che scelgono di stare in casa e occuparsi della famiglia lavorano come o anche di più di quelle in carriera. Le attività da svolgere in casa sono innumerevoli e, cosa da sottolineare, non esistono giorni di festa o momenti in cui si può ‘staccare dal lavoro’, soprattutto se ci sono bambini piccoli ai quali badare. Ma quale sarebbe la cifra adatta al lavoro di una casalinga?

Secondo uno studio portato avanti dal sito americano Salary.it, che si occupa di quantificare i diversi lavori, quello della casalinga meriterebbe poco meno di 7 mila euro al mese. Questo perché bisogna calcolare le numerosissime ore lavorative, che sarebbero in media 94 alla settimana, e che porterebbero ad un reddito annuo di circa 83 mila euro. Uno stipendio da capogiro, ma, secondo il sito, è proprio questa la cifra che spetterebbe ad una donna impegnata nelle attività domestiche per tutto questo tempo. Ma quante sono, ad oggi, le casalinghe in Italia?

Secondo quanto riportato pochi mesi fa da Il sole 24 ore, quattro donne su dieci fra i 35 anni e i 44 anni non lavorano, sette se si considerano anche quelle che studiano. Sono, invece, 7,5 milioni le donne che non lavorano ( parti al 42%) se consideriamo anche quelle comprese tra i 30 e 69 anni: la percentuale sale al 58% nelle regioni del Sud. Dati notevoli, soprattutto in confronto a quelli di altre nazioni europee, come Spagna, Germania e Francia.

I nuclei familiari in cui è presente una donna o un uomo non lavoratori hanno ricevuto, negli ultimi mesi, aiuti economici attraverso un bonus specifico, destinato a chi, appunto, non abbia mai versato contributi.