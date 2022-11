Anche tu hai l’abitudine di salare la pasta? Allora sapere questo ti cambierà la vita

Se hai anche tu l’abitudine di salare la pasta devi assolutamente sapere questo che abbiamo appena scoperto: ti cambierà la vita.

Tra le abitudini più comuni, c’è sicuramente questo gesto: salare la pasta! La maggior parte degli amanti della cucina, infatti, sono soliti aggiungere del sale grosso nella pentola con l’acqua prima di portarla ad ebollizione. È giusto o sbagliato? A differenza di quanto vi abbiamo raccontato poco tempo fa sul forno e sulla cattiva abitudine che tutti hanno, in questo caso non possiamo assolutamente dirvi se si tratta di un gesto corretto o scorretto. Quello che, però, vogliamo raccontarvi in questo articolo è qualcosa che non molti sanno e che, sicuramente, gli cambierà la vita per sempre.

In moltissimi credono che salare la pasta sia un gesto tanto comune quanto semplice da mettere in pratica. In realtà, non è affatto così! Quante volte, infatti, vi è capitato di sciogliere il sale nell’acqua ma di rendervi conto che la pasta è venuta troppo salata? È proprio per questo motivo che, per evitare ulteriori danni, è necessario che voi sappiate che occorrono solo 15 grammi di sale grosso per un litro d’acqua. Ovviamente, la quantità del sale può variare. Se, ad esempio, avete cucinato un sugo troppo salato, non ce ne vorranno 15 grammi per la pasta ma molti di meno.

Oltre a questo, però, non possiamo assolutamente fare a meno di dirvi cos’altro abbiamo appena scoperto. Vi assicuriamo che resterete davvero senza parole.

Se hai l’abitudine di salare la pasta devi sapere questo: cambierà tutto da ora in poi

Appurato che non c’è alcuna differenza sostanziale tra sale fino e sale grosso e che entrambi possono essere utilizzati per salare la pasta, anche se in quantità diverse, non ci resta che spiegarvi cosa abbiamo appena scoperto. Voi come siete abituati? Ci spieghiamo meglio: salate la pasta prima o dopo averla calata in pentola? Su questo aspetto, come al solito, ci sono delle opinioni parecchio contrastanti. Da una parte, infatti, vi sono quelle persone che salano la pasta prima che l’acqua bolli e che sono convinte che così il processo venga velocizzato. Dall’altra, invece, ci sono coloro che salano l’acqua solo dopo che questa giunge ad ebollizione. In ogni caso, state tranquilli, non state facendo nulla di sbagliato. Sia prima che dopo, non cambia davvero nulla!

Quello che, invece, vi farà sicuramente piacere di sapere è cosa si deve fare quando ci dimentichiamo di salare l’acqua e la pasta è quasi pronta. Forse non tutti lo sanno, ma si ha la possibilità di versare il sale in pentola in qualsiasi momento della cottura. Sappiate, però, che la pasta deve cuocere necessariamente altri due minuti per insaporirsi completamente e, quindi, assorbire il sale.

Una scoperta davvero incredibile, non credete? Se anche voi, quindi, vi rendete conto di aver dimenticato di salare l’acqua, non disperatevi: a tutto c’è una soluzione.