Come proteggersi dalle basse temperature: se scegli questi tessuti non sentirai più freddo e sarà più facile affrontare l’inverno.

Il freddo è arrivato e ha portato con sè anche pioggia e tempeste. In molte città d’Italia ci sono già stati vari allagamenti che hanno causato grossi pericoli e danni all’ambiente. Quando le temperature si abbassano siamo soliti trascorrere più tempo in casa se non dobbiamo uscire per lavoro o per fare compere importanti. Al chiuso ci sentiamo al sicuro e siamo protetti grazie ai riscaldamenti.

Negli ultimi mesi però, a causa della situazione mondiale e dell’aumento dei prezzi del gas e dell’energia, il Governo, per cercare di sostenere il momento, ha varato una serie di regole da seguire quando li accendiamo. Bisogna fare molta attenzione a rispettarle! Prima di tutto bisogna accenderli soltanto in determinate ore, magari in quelle dove il freddo risulta insopportabile e non si deve, inoltre, eccedere con i gradi della temperatura. Vi consigliamo, in questo caso, di accendere i riscaldamenti nelle stanze dove passate più tempo.

Magari trascorrete le vostre giornate soltanto in una camera, quindi potete accendere il termosifone o la stufa soltanto in quel posto. In questo modo concentrerete il calore nel luogo dove siete. Inoltre, sarebbe meglio vestirsi con qualche maglia in più o comunque scegliere i tessuti adatti alla stagione invernale. Vi consigliamo alcuni da prendere che vi terranno al caldo e vi proteggeranno dalle basse temperature.

Come proteggersi dalle basse temperature: devi scegliere proprio questi tessuti se non vuoi sentire più freddo

L’inverno è arrivato e anche il freddo con le temperature che si sono all’improvviso abbassate. Ognuno di noi cerca di combatterlo in modo diverso. Qualcuno lo supera accendendo i riscaldamenti, altri invece, soprattutto per evitare brutte sorprese in bolletta, preferiscono vestirsi con qualcosa di pesante. Ma sapete quali sono i tessuti adatti per combattere il freddo? Ve ne consigliamo alcuni.

L’abbigliamento ideale quando ci sono temperature basse esiste. Potete usare le calzamaglie termiche in lana merino che mantengono bene al caldo i muscoli delle gambe, le calze lunghe e le maglie traspiranti ovviamente a maniche lunghe; il piumino d’oca riesce a proteggervi anche da climi estremi, o ancora i pantaloni termici anti-vento o lo scaldacollo utilissimo per proteggere il collo, la gola ma anche il naso.

La lista è lunga, ma tra i tessuti che dovete assolutamente utilizzare c’è la lana come il cachemire, il mohair, l’alpaca, la lana di angara. Questi mantengono il corpo lontano dal freddo e vi aiuteranno a combattere le basse temperature. Se siete persone che non amano molto l’inverno e vogliono superarlo senza soffrire, dovete assolutamente attrezzarvi con questo tipo di abbigliamento: vedrete che non avrete più paura di uscire anche se fuori le temperature sono gelide.