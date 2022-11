Fai davvero fatica a divertirti in loro compagnia: sono proprio i segni più noiosi di tutti

Fai davvero fatica a divertirti nel corso di una serata in loro compagnia: sono proprio i segni più noiosi di tutto lo zodiaco.

I segni zodiacali, si sa, possono dire tanto di noi e della nostra personalità. Anche in questo caso! Grazie agli astri è possibile individuare quali sono i segni meno interessanti dello zodiaco. Chiariamo una cosa: sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di risultare noiosi al prossimo. Magari mentre parliamo del nostro film preferito ( che non interessa a nessuno) o dei nostri ultimi acquisti di make up (e quindi?).

In linea di massima, però, esistono segni che, più degli altri, tendono ad essere estremamente noiosi: con loro è davvero difficile divertirti, soprattutto nel bel mezzo di un party o di una serata. Insomma, non rappresentano di certo “l’anima della festa”. Se siete curiosi di scoprire di chi si tratta, siete nel posto giusto.

Quali sono i segni zodiacali più noioso: con loro sarà difficile non sbadigliare

Sei ad un appuntamento ma ti stai terribilmente annoiando e non fai altro che guardare l’orologio? O, ancora, ad una festa sei capitato/a accanto ad una persona che non fa altro che parlare di cose poco interessanti? Ebbene, forse sapere qualcosa sullo zodiaco ti può aiutare a schiarirti le idee. Probabilmente, infatti, ti sei ritrovata ad avere a che fare con uno di questi segni, tra i più noiosi in assoluto.

L’astrologia rivela molto delle personalità di ogni segno e, tra i più noiosi, non può mancare la Vergine. La ‘noia’, in questo caso, deriva dal fatto che i nati sotto questo segno sono estremamente taciturni, sfuggenti, nella vita e durante un discorso. Divertirti mentre sei in compagnia di alcuni di loro è una vera impresa titanica. Ma non sono i soli… C’è anche il Leone! Sembra strano, vero?

I Leoncini sono, in genere, allegri, solari ed intraprendere: per quale motivo possono risultare noiosi? Per via dei loro discorsi, spesso e volentieri incentrati su di sé, sui propri pregi, sui propri successi. “Io, io, io…”, che noia! E cosa dire del Cancro? Questo segno è tra i più sensibili dello zodiaco, ma anche questo pregio ha un altro lato della medaglia: i nati sotto questo segno tendono spesso a lamentarsi, anche di cose futili, a stare male ed influenzare l’umore anche degli altri. Anche nel corso di una serata di festa e di allegria, il Cancro può ‘rovinare’ l’atmosfera parlando, ad esempio, dei suoi problemi di lavoro. Un po’ di tregua, grazie!

Citiamo, infine, il Toro e il Capricorno, due segni che non sono particolarmente famosi per le loro capacità propositive: tendono ad accodarsi alle decisioni degli altri e non prendono mai iniziative che possano stimolare amici o partner.