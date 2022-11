Maglione infeltrito? Puoi rimediare con questo ingrediente che hai in casa: tornerà come nuovo

Quel maglione infeltrito nel guardaroba necessita di ritornare come nuovo: puoi rimediare con questo ingrediente che hai in casa!

Il freddo incombe ed ecco che tiriamo fuori dal nostro guardaroba i nostri maglioni di lana più caldi, quelli ideali per sentirci coccolati ed al caldo. Ahimè, c’è però un problema nel quale ci imbattiamo: indossare un maglione di lana infeltrito non piace a nessuno!

Decisamente antiestetico, un maglione di lana infeltrito finirà sicuramente per essere abbandonato in quell’angolino del nostro armadio. Urge pertanto trovare un rimedio per riportarlo in vita perché buttarlo via sarebbe un vero peccato. Come fare quindi? Per fortuna i rimedi casalinghi fanno sempre al caso nostro, sono quelli giusti per risolvere problemi di varia natura in modo efficace, naturale ed anche economico. Ed infatti, per recuperare in poche mosse il nostro maglione infeltrito non avremo bisogno di un detersivo in particolare, ma di un ingrediente che abbiamo tutti in casa. Curiosi di scoprire questo famoso rimedio della nonna? Pochi passaggi ed il nostro maglione sarà come nuovo, pronto per essere nuovamente indossato!

Dì addio al maglione infeltrito! In pochi istanti tornerà ad essere come nuovo, pronta ad indossarlo di nuovo?

Buttarlo via non è la soluzione! Potrai ancora indossare il tuo maglione, prima però devi risolvere questo problema! E se ti stai chiedendo come fare per dare nuova vita al tuo maglione, sappi che esiste un metodo semplicissimo che si avvale di un ingrediente molto apprezzato in casa e che ci permette di risolvere una moltitudine di problemi. Di cosa stiamo parlando esattamente?

E’ il bicarbonato di sodio il nostro migliore alleato! Sapevi infatti che utilizzato anche in questo modo ci permette di rendere come nuovo il nostro maglione infeltrito? Non ci crederai eppure è così. Poche mosse ed il gioco è fatto. Il bicarbonato di sodio è un ingrediente che in casa funge da ottimo alleato in molteplici situazioni. Per pulire le superfici, sgrassare, fare il bucato ed anche in questo caso per recuperare un maglione che altrimenti avremmo buttato via. Ma come lo utilizziamo a questo proposito?

E’ necessario donare nuovamente morbidezza al nostro maglione che sembra essere diventato di carta pesta. Pertanto, sarà necessario riempire innanzitutto una bacinella con acqua fredda, almeno 2 litri. Dopodiché , sciogliamo all’interno 1 cucchiaio di bicarbonato. A questo punto, non dobbiamo fare altro che immergere per almeno 6-7 ore il nostro maglione all’interno di questa soluzione che abbiamo realizzato. Potremmo quindi scegliere di eseguire questa operazione la sera prima di andare a dormire, così che il giorno dopo potremo passare alla fase successiva che è quella che prevede di lavare il maglione con sapone di Marsiglia. Dopodiché, una volta risciacquato è necessario fare attenzione a strizzarlo perché potrebbe rovinarsi.

Forse però non conosci questo rimedio della nonna

Pochi però forse conoscono questo rimedio che si serve di un altro ingrediente presente in molte case. Stiamo parlando del latte! Ebbene, il trucco della nonna ci suggerisce di riempire una bacinella con acqua e latte e di immergervi poi per almeno un paio di ore il maglione, per poi strizzarlo, lavarlo con sapone di Marsiglia, et voilà: eccolo come nuovo!