Natale 2022, cosa non deve assolutamente mancare nel tuo make up delle feste più magiche dell’anno.

È già partito il conto alla rovescia? Dicembre è ormai alle porte e questo significa una cosa soltanto: sta arrivando il Natale! E no, non parliamo soltanto del 25 dicembre, ma di tutto il periodo delle festività, che è senza dubbio uno dei più magici ed emozionanti dell’anno. Un periodo in cui si organizzano feste, rimpatriate di amici e famiglia e, perché no, appuntamenti speciali. Hai già pensato al tuo look per le tue serate natalizie?

In particolare, se sei alla ricerca del make up perfetto per brillare più che mai in queste serate speciali, sei nel posto giusto. Ti diamo qualche dritta e qualche consiglio per non commettere errori quando ti trucchi a Dicembre: c’è un tocco che non può assolutamente mancare. Il risultato finale sarà ‘wow’.

Make up per Natale 2022: ecco come brillare durante le feste

Christmas is coming e le amanti del make up non possono farsi trovare assolutamente impreparate. In questo periodo magico, infatti, si è soliti uscire più spesso, con tutti gli amici e i parenti, anche quelli che abitano più lontano. Via alle riunioni, ai super pranzi, alle passeggiate per i mercatini di Natale più belli, ammirando luci e decorazioni. Ebbene, sai già come prepararti per le tue uscite nel periodo più emozionante dell’anno?

Premesso che ognuno può e deve scegliere di vestirsi o truccarsi secondo il proprio stile, scegliendo look e prodotti che più di tutti ti fanno sentire a tuo agio, c’è qualche piccola dritta che dovresti sapere. Cosa suggeriscono i brand di make up più famosi?

Come si intuisce dalle ultime collezioni, prettamente natalizie, anche quest’anno il must have di queste feste è l’immancabile rossetto rosso. Che sia matte o super lucido ( più adatto ai party serali), il rosso è il colore natalizio per eccellenza e utilizzarlo per colorare le tue labbra o le tue unghie è una scelta che non ti fa sbagliare mai. Puoi optare per un rosso acceso o per qualche sfumatura più calda: il risultato sarà sempre soddisfacente. Ma Natale è anche sinonimo di luce e quale miglior ‘alleato’ dell’oro per rendere il tuo viso più sfavillante che mai?

Opta per palette con tonalità oro e tutte le sue sfumature: potrai creare sfumature e giochi di colore che renderanno il tuo sguardo magico, proprio come la tua serata. Se vuoi, puoi realizzare uno smokey eye, ma il consiglio è quello di non esagerare se scegli il rossetto rosso (il tocco che secondo noi non può mancare!).

La regola non scritta del make up vuole che, quando il trucco labbra è ‘strong’, quello occhi sia più leggero, o viceversa! Non ti resta che scegliere i prodotti giusti per te e realizzare il tuo trucco per questo Natale.