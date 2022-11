Non puoi proprio perderti questi mercatini di Natale: dove si trovano i più belli in assoluto; lì vivrai la vera magia delle feste.

La sentite questo profumo magico nell’aria? Si, sta per iniziare il periodo più magico dell’anno e noi non vediamo l’ora di raccontarvi tutte le novità in arrivo per questo Natale. Dalle decorazioni per l’albero alle ricette per i vostri infiniti pranzi, le festività natalizie rappresentano un periodo davvero speciale per che ama dare sfogo alla creatività e alla fantasia.

E, a proposito di decorazioni, se siete in cerca di qualcosa di particolare per dare un tocco nuovo alla vostra abitazione non potete non farvi un giro nei meravigliosi mercatini di Natale! Si, parliamo proprio di quelle piccole casette in legno adibite e veri e propri negozi, dove potrete trovare di tutto e di più, e non solo in tema di addobbi: è un vero e proprio paradiso anche per gli amanti di cibo, dolci e leccornie tipicamente natalizie. Questi mercatini sono praticamente ovunque e, in particolare, popolano le piazze delle principali capitali europee. Ma niente paura! Se volete vivere questa magica esperienza senza spostarvi dall’Italia potrete farlo tranquillamente: la nostra Penisola ospita dei mercatini meravigliosi, dove respirerete la vera essenza di questa magica festa.

I mercatini di Natale da visitare assolutamente quest’anno: resterete incantati

Quali soni i mercatini di Natale più belli in Italia? Ebbene, da Nord a Sud, troverete dei posti che vi lasceranno senza fiato. Come nel caso dei mercatini costruiti in dei veri e propri castelli: parliamo di Limatola, in Campania, o di Avio, in Trentino. In queste cornici suggestive, troverete mercatini costruiti letteralmente nei castelli: vi sembrerà di tornare indietro nel tempo, in un’atmosfera magica che farà emozionare grandi e piccini.

Un’altra meravigliosa meta per il vostro Dicembre è Firenze. La Toscana è una delle regioni più magiche nel periodo natalizio, con i mercatini che arrivano a Piazza Santa Croce già da metà novembre. Oltre ai caratteristici negozi troverete anche una maxi pista di pattinaggio, per divertirvi nelle vostre serate invernali. Atmosfera magica anche a Matera, una delle città più belle e suggestive del nostro Paese: immaginatela avvolta dalle luci natalizie… uno spettacolo che non potere assolutamente perdervi. Come i sassi di Matera, anche i trulli di Alberobello diventano una cornice meravigliosa nel periodo di Natale: se siete in Puglia per fine anno, dovete assolutamente fare un salto lì Ma non è finita qui!

Tra le città e i comuni italiani che ospitano i mercatini natalizi più belli ci sono senza dubbio Merano, Bolzano, Aosta, Verona e Perugia. E, se passate in Campania, non perdetevi il tour nell’iconica via dei strada dei Presepi, San Gregorio Armeno a Napoli: un’esperienza che vi lascerà senza fiato. Pronti a vivere la magia del Natale?